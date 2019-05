Expresidente español fustiga política estadounidense hacia Venezuela

Madrid / Prensa Latina

El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero arremetió contra la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela y apostó por el diálogo como única salida al conflicto en ese país.

En declaraciones a la prensa en la sureña región de Murcia, Rodríguez Zapatero calificó de muy preocupantes y graves algunas de las posiciones mantenidas por la administración norteamericana ‘desde que el presidente Trump puso a Venezuela en el objetivo’.

El político socialdemócrata, quien recordó haber visitado a la nación sudamericana en 37 ocasiones durante los últimos cuatro años, criticó a los asesores de la Casa Blanca por su desconocimiento de la realidad venezolana.

Ante esa situación, se preguntó cuántos de ‘todos esos grandes asesores y estrategas’ estadounidenses, ‘que se pronuncian todos los días, conocen Venezuela o cuántos han hablado alguna vez con un venezolano que no sea solo de los que marcan una línea’, enfatizó.

Confesó sentir mucha tristeza por el hecho de que sobre ese país latinoamericano se pronuncie mucha gente que nunca ha estado allí.

Según el otrora jefe del Ejecutivo de España (2004-2011), que en los últimos años lideró la mediación internacional a favor de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición de la república bolivariana, la solución en Venezuela pasa por la negociación y el acuerdo.

‘Voy a decir algo muy contundente y muy rotundo: solo se puede apostar, desde una perspectiva de afecto a Venezuela, a lo que está pasando el pueblo venezolano, por defender la negociación, el diálogo y el acuerdo, porque cualquier otra alternativa no va a prosperar’, aseveró.

‘Tenemos la responsabilidad fundamental en un país amigo, hermano, de apostar por la paz, no por la fuerza; por el diálogo, no por la confrontación; por las ayudas y no por las sanciones’, insistió el destacado dirigente del Partido Socialista Obrero Español.

Esas son mis convicciones muy profundas después de un conocimiento intenso del país, concluyó Rodríguez Zapatero.

A principios de marzo, el exgobernante rechazó una eventual intervención militar extranjera en Venezuela e instó a la comunidad internacional a promover el diálogo entre los diferentes actores inmersos en el diferendo.

‘Descreo de la fuerza, descreo de la violencia y descreo de la intervención militar para resolver cualquier conflicto porque solo provoca muerte, caos y destrucción’, afirmó entonces.

Consideró que la llegada al poder de Trump fue lo que acercó ‘al precipicio’ a la república bolivariana.

Además, aprovechó para denunciar que algunos de los altos cargos estadounidenses al frente de la ‘operación Venezuela’, son los mismos que diseñaron la ‘operación Iraq’.