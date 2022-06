«Este Gobierno se caracteriza por negarse a dar información», dice analista, Jorge Villacorta 

Diana Aguilar Colaboradora

@DiarioCoLatino

Esta mañana, el analista político, Jorge Villacorta, cuestionó los «logros» del presidente de la República, Nayib Bukele, en estos 3 años de gestión. También señaló que le faltó mucho de qué hablar en su discurso, ya que hay otros temas que al parecer no mencionó en lo absoluto.

Jorge Villacorta dijo que al mandatario le hizo falta hablar de otros temas de interés para los salvadoreños, pero que al parecer solo se enfocó en el tema actual de seguridad que le ha generado una opinión pública elevada y le ha favorecido de gran manera.

«Es una táctica comunicacional no tocar ningún tema que pueda significar tener que dar explicaciones, el tema económico fiscal no es tocado, el tema de la migración tampoco se toca, el tema de relaciones internacionales, tampoco. Incluso, el mismo tema de la inflación, costo de vida, a pesar de que se han tomado medidas importantes que el presidente pudo haber señalado tampoco lo tocó; por último, sí me pareció característico que ahora son los ministros los que exponen buena parte del informe», expresó el analista político, Jorge Villacorta.

Según Villacorta, las encuestas son claras, la gente favorece lo que están haciendo en este momento que es el combate a las pandillas, es por ello que el presidente tiene gran aceptación de simpatizantes en el país y fuera de el ya que le dan el «aval» de las medidas y decisiones que toma, porque presuntamente eso «está bien».

El analista señaló que este Gobierno se caracteriza por negarse a dar información del manejo de los recursos, de las actividades que planifican o que realizan y cada vez más va cayendo en la opacidad y no hay transparencia, ya que al parecer tampoco informa nada acerca de ello (los recursos). Así mismo, Villacorta concluyó: «Yo insisto que el tema no es solo la seguridad, también hay otras temáticas que van a afectar en el mediano e inmediato plazo».