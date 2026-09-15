¿ESTE ES EL MILAGRO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BUKELE?

Compartir

Por David Alfaro

El contraste entre el discurso oficial del «milagro económico» en El Salvador y la realidad de familias como la de Manuel y Vanesa evidencia las profundas deudas sociales que aún persisten en el país.

Esta pareja de la foto se ve obligada a vender panes con pollo en la Ruta de Paz no solo para garantizar su sustento diario, sino para financiar por cuenta propia la instalación de energía eléctrica en su hogar.

Las contradicciones del «desarrollo Bukeleano».

Mientras la narrativa gubernamental celebra una bonanza sin precedentes y una modernización acelerada, millones de ciudadanos salvadoreños continúan excluidos de los servicios más básicos:

* Falta de servicios esenciales: Resulta paradójico que en el relato de un país supuestamente vanguardista existan familias sin acceso a la red eléctrica.

* Predominio de la informalidad: El éxito macroeconómico ignora que gran parte de la población sobrevive gracias al autoempleo informal, el esfuerzo y la creatividad diaria.

* Brecha rural: El progreso real se percibe como un espejismo lejano en las zonas rurales y comunidades del interior.

¿Cómo medir un verdadero milagro?

Para que una transformación económica sea real y sostenible, las métricas deben ir más allá de la propaganda oficial. El bienestar debe validarse a través de:

1. Calidad de vida: Mejoras concretas y palpables en las condiciones de los sectores más vulnerables.

2. Indicadores internacionales: Datos consolidados y auditados por organismos globales de desarrollo.

3. Equidad social: Reducción real de la pobreza y acceso universal a servicios públicos básicos.

La historia de Manuel y Vanesa es un recordatorio de que el desarrollo no se mide en narrativas, sino en vidas transformadas. Un auténtico milagro económico no dejaría atrás a quienes hoy deben trabajar bajo el sol solo para encender una bombilla en sus casas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...