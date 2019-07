Estar entre los primeros tres de América es lo mejor que me ha pasado: Esteban Ibáñez

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Esteban Ibáñez ganó recientemente medalla de bronce en la prueba decatlón del Campeonato Panamericano U-20.

De esta forma, Ibáñez reconfirmó que es una carta fuerte para el atletismo salvadoreño, con miras a los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021. Lo anterior porque Esteban, además de ser el tercer mejor decatlonista juvenil panamericano, es tricampeón juvenil Centroamericano (2017-2019) y campeón mayor (2019).

-¿Cuántos años tiene de estar en el atletismo y qué otros deportes ha practicado?

Tengo ocho años de prácticar atletismo y antes, como todo niño en este país, jugaba fútbol y también practiqué natación.

-¿Cuáles son sus principales logros en el atletismo estudiantil y federado?

Tres campeonatos juveniles en decatlón centroamericano; uno en mayores y el reciente tercer lugar panamericano juvenil, obtenido en Costa Rica. Además, poseo varios récords nacionales y medallas en diferentes pruebas centroamericanas infanto-juveniles en el atletismo.

-¿Por qué decidió dedicarse al atletismo?

Por ser un deporte de esfuerzo individual y por considerar que, a través de buenos resultados, me puede llevar a varias partes del mundo. Además, lo practico porque me encanta correr y saltar.

–¿Cuál prueba del decatlón le gusta más?

Mi favorita es 110 metros con vallas. Me gusta mucho correrla y es la que más espero con ansias.

–¿Ha pensado en la posibilidad de pelear la medalla de oro del decatlón en los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021?

Sí, he pensado en esos Juegos, pero ahorita no quiero pensar en la medalla de oro, prefiero trabajar duro y, aunque falta poco tiempo, en el camino veremos lo que pasa.

–¿Le parece justo recibir al final de diez pruebas solo una medalla como ganador del decatlón?

Por mí está bien. Igual, al final los resultados son los que cuentan y la medalla queda como recuerdo. Es más importante el resultado obtenido que una presea de cualquier metal.

-¿Cuál es su máximo sueño deportivo?

Llegar a unos Juegos Olímpicos, dejar muy en alto el nombre de nuestro país.

-De los cuatro campeonatos centroamericanos ganados, ¿cuál ha sido el más espectacular?

El primero en San José, Costa Rica, en el año 2016, porque fue la primera vez que estuve en lo más alto del podio de premiación. Fue un decatlón muy duro que se definió hasta la última prueba y lo más espectacular fue que mi madre estuvo ahí, apoyándome con todo.

-¿Qué significa haber ganado el bronce panamericano?

Estar entre los primeros tres de América es lo mejor que me ha pasado. Fue algo increíble; sobre todo, porque no llegué como favorito para ganar medalla. Pero yo nunca me di por vencido, sabía que Dios y el trabajo realizado con mi entrenadora (Sandra Valiente) daría sus frutos.

-A propósito de Sandra Valiente, ¿qué papel ha jugado ella en su formación deportiva y de sus hermanos?

Sin el trabajo, dedicación y apoyo de ella, nada de lo que hemos logrado mis hermanos y yo hubiera sido posible. Nos ha formado deportivamente de una manera espectacular. En mi opinión, ella fue, es y será la mejor entrenadora que ha tenido este país en la historia del atletismo.

-Pensando a futuro, ¿qué carrera piensa estudiar?

Primero Dios, el próximo año iniciaré la carrera de Aviación o Relaciones Internacionales, esperando poder contar con la ayuda y apoyo de la federación y del INDES.