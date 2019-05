Mirna Jiménez/

Yaneth Estrada

Diario Co Latino

El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, manifestó que el establecimiento de reglas claras y la creación de institucionalidad en el tema de transparencia y acceso a la información pública, es un legado de los gobiernos del FMLN y espera que la nueva administración mantenga esos logros y los amplíe.

“El punto esencial es si hay cambios en la cultura, si hay cambios en la institucionalidad, si hay herramientas y si hay reglas claras que hoy hay y antes no había, que este es un legado de los gobiernos de izquierda, que se puede avanzar muchísimo más y que yo espero que el próximo gobierno mantenga y mejore la transparencia, que han tenido estos gobiernos por el bien del país”, manifestó Rodríguez, en entrevista con Canal 10.

El funcionario dijo que hay un “diferencia monstruosa”, entre el antes que entrara en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública y el después de su activación, en 2012, pero que este es un mérito tanto del Gobierno, como de la sociedad civil y obviamente los medios de comunicación, que antes no la pedían y ahora si exigen transparencia, también comparten méritos.

Rodríguez, aseguró que sólo un 0.88 % de las más de 200 mil solicitudes de información no se responde por reservas y un 5 % no se responde por inexistencia de la información.

En algunos casos debido a la deficiencia de las instituciones para archivar la información, y en otras ocasiones por extravío de documentación.

“Cuando nosotros hicimos un estudio solicitado por Arpas (Asociación de Radios Participativas de El Salvador), sobre las frecuencias de radio y televisión, el 99 % de las frecuencias antiguas, de la época de ANTEL, no tienen documentación original, no se sabe cómo se entregaron, en qué condiciones; no se encuentra el documento”, explicó el secretario de Transparencia.

Rodríguez, negó que en ese 5 % de información solicitada por la ciudadanía, haya material que las entidades del estado estén escondiendo. Afirmó que mucho de lo solicitado nunca existió.

“Otro caso emblemático es la documentación que se pide sobre los hechos de guerra a la Fuerza Armada y al Ministerio de Defensa. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mandató a la Fuerza Armada reconstruir la documentación que no se encuentra y la Fuerza Armada, se amparó ante la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Constitucional… Hay de todo”, explicó.

Afirmó Rodríguez, que de unas 1,400 peticiones recibidas por el IAIP de parte de la ciudadanía que no recibió el material pedido, ha fallado a favor de la gente en un 70 % y solo existen alrededor de 15 casos de más de 200,000 solicitudes, donde no se ha entregado la información.

Rodríguez, dijo que no se puede decir que el Gobierno, no ha sido transparente con el acceso a la información pública, cuando ha sido efectivo en la entrega de un 99.2 % de la información solicitada.

“Venimos de una situación en que casi el 100 % de la información era reservada. De hecho no había ley y ahora hay una situación donde el 99 % de la información es pública, es un cambio fundamental del país”, recalcó.

Logros de la institución

A diez años de la creación de la Ley de Acceso a la Información (LAIP), y siete de su puesta en marcha, El Salvador presenta avances sin precedentes en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción reveló al Secretaria de Transparencia,

Participación Ciudadana y Anticorrupción de la Presidencia (STPA) en su informe 2019.

Hasta la fecha, se ha realizado un mil 167 audiencias públicas desde 2011, en las cuales las instituciones del Ejecutivo comunican a la ciudadanía sus procesos, gastos y proyectos.

Además, en el portal de Transparencia se presentan 380 mil documentos, cerca de 17, 550 archivos disponibles, se superaron los 200 mil requerimientos de acceso a la información, se capacitó a más de 8,600 personas, se creó el Observatorio del Gobierno Abierto, y se presentaron siete informes sobre: transferencias a ONGs, donantes de partidos políticos, viajes presidenciales, privatización de la banca, empleo, gastos reservados y frecuencias de radio y t.v.

Igualmente, la SPTA impulsó un proyecto de reducción de declaratorias de “reservas” que disminuyó en un 76 % en todo el Órgano Ejecutivo, tomando en cuenta que los Gobiernos anteriores clasificaron como “reservados” más de 5 mil documentos, sin justificación alguna.

“Ante tanta información, existe la paradoja de la transparencia, porque elevar sus niveles no siempre significa que disminuirá la corrupción, es probable que al contrario, porque el accionar de las instituciones se vuelve público”, enfatizó Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia Anticorrupción.

Desafíos y promesas

Asimismo, afirmó que en acceso a la información, uno de los grandes desafíos para el próximo Gobierno, será trabajar en el tema de archivo, profundizar la publicación de información oficiosa y priorizar la información útil para la ciudadanía. Mientras que de la promesa de eliminar la Partida de Gastos Reservados, con una asignación de $30 millones para este año, fue contundente, al asegurar que “puedo equivocarme, pero Nayib Bukele, no podrá renunciar, le podrá cambiar nombre, pero dudo mucho que pueda operar sin ella”.

En la presentación del informe también destacaron otras iniciativas de transparencia, como jornadas con sociedad civil para socializar presupuestos, ferias, semanas de transparencia, presentación de informes, transferencias a terceros, entre otras.