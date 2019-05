TSE pide analizar que elecciones sean voto por rostro

Alma Vilches

Durante el tercer seminario internacional de evaluación “Elecciones 2019”, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, destacó la importancia de reformar y plantear a la Asamblea Legislativa, volver al voto preferente por rostro y abandonar el sistema de voto fraccionado o cruzado, debido a que solo es el 6.7 % de los ciudadanos ejercen el sufragio de esa manera.

“El voto cruzado no nos hace más democráticos ni menos democrático, la Sala se equivocó en el voto fraccionado que es único en el mundo y tenemos que revisarlo. Nos podríamos quedar con el voto preferente por rostro, porque la población confunde voto por rostro con voto cruzado, la población debe estar clara que va a seguir votando por los candidatos, pero de un mismo partido”, afirmó Olivo.

A la vez, dijo que es importante analizar cuál es el sistema electoral que prefiere la mayoría del pueblo salvadoreño, pues el voto cruzado o fraccionado de alguna manera contribuye al abstencionismo en las urnas. Las estadísticas señalan que un porcentaje de la población, al momento de emitir el sufragio solamente lo hacen por concejo municipal, donde el voto es más sencillo y se abstiene de votar para diputaciones a la Asamblea Legislativa.

También, externó que las democracias más estables del continente, tienen voto por bandera y no las formas complejas con voto cruzado y voto por rostro, donde los escrutinios en las Juntas Receptoras de Voto (JRV) se llevan hasta cinco horas, dado la confusión que genera el sistema.

Según el magistrado del TSE, los recientes comicios presidenciales fueron menos complejos, ya que no se enfrentaron los mismos problemas que en las elecciones para diputaciones, donde se tuvo el voto cruzado y complejidades impuestas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En las elecciones presidenciales no se tuvo once sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, no se tuvo las complejidades incrustadas al sistema, como el voto por rostro y voto cruzado, no se administraron planillas de candidatos no partidarios. La nueva Sala tuvo la sensatez de no emitir una sentencia exprés, fundamentada en sus métodos de interpretación”, recalcó el funcionario.

Asimismo, calificó de acertada la reforma propuesta por el TSE y aprobada por la Asamblea durante el pasado evento electoral, que un año antes de los comicios no se apliquen cambios, esto debido a que en los comicios de 2015 la Sala anterior, cometió demasiados exabruptos que modificaron drásticamente el sistema de votación.

El presidente del Tribunal, afirmó que es trascendental abrir un espacio entre los actores directos del proceso electoral, para que se tome plena conciencia, que no es lo mismo pensar las elecciones desde un escritorio, que organizar las elecciones en el terreno.

En el seminario se instalaron siete mesas de trabajo, donde se evaluarán los temas de Justicia electoral y roles de control del TSE, digitalización, transmisión, totalización y divulgación de resultados, género e inclusión, voto desde el exterior; organismos electorales temporales; logística y operaciones; relaciones interinstitucionales.