ESPECULACIONES ACERCA DEL SER HUMANO

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

Como parte activa de la sociedad salvadoreña, en el contexto de transición de gobierno de la República, la Mesa de Unificación de Veteranos y ex combatientes del Fmln Histórico, se pronunció ante los resultados concretos del gobierno saliente y exigió a la nueva administración honrar con justicia sus planes y expectativas.

Con respecto al gobierno de Sánchez Cerén, Kenni Bolaños, representante de la mesa externó que “nos deja un saldo rojo, aqueda en deuda con los sectores, nuestros sectores que tantas expectativas tenían en este gobierno, situaciones de calamidad de miles de veteranos, por ejemplo los pensionados, con una calamidad de pensión de $50 dólares que en este país nadie vive, los lisiados de guerra, las familias”, dijo.

Asimismo, expresaron su desaprobación en aspectos como lo social, en el que enfatizaron que los programas sociales “no contribuyeron a sacarlos del subdesarrollo humano y social, y que solo generaron más dependencia y pobreza”; y en seguridad con muertes violentas, manteniéndose un promedio entre 9.2 y 8.2 diarios en el último año.

También denunciaron que el tratamiento al tema del salario mínimo se manejó “de una forma fatal”. “Se nos dijo que gracias al actual gobierno se le aumentó al salario, no fue un aumento significativo al salario mínimo de cara al alto costo de la canasta básica, que es en extremo desproporcional con lo que es la realidad, se necesita tener al menos un salario mínimo de $500 dólares”, enfatizó Bolaños. En ese sentido instaron al gobierno entrante, a cumplir con las expectativas de la sociedad salvadoreña y a no seguir poniendo excusas, como los gobiernos anteriores, ni a seguir postergando la crisis.

También enfatizaron en priorizar diversos aspectos de la sociedad como el ámbito social y cultural “un pueblo bien desarrollado culturalmente es capaz de muchísimas cosas. De qué serviría que tuviéramos un gran gobierno, pero si el pueblo mismo no es eco de esa política, el pueblo no está organizado, es individualista, no se va a desarrollar por más buenas intenciones que tenga” puntualizó Kenni Bolaños.