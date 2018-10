Esencia de Monseñor Romero, Rutilio Grande, Ignacio Ellacuría, 14 de octubre 2018 (VI)

Caralvá

Existen coincidencias notables entre ellos, condiciones identificables de renuncia al mundo materialista, no aspiran al poder, rechazan el elogio, no escuchan la adulación, no se rinden ante la difamación, ni temen su destino previsible, tampoco eligen su muerte puesto que ésta es a fin de cuentas un componente de la vida.

En ellos reside la felicidad del Nuevo Testamento, tienen palabras optimistas aún en las peores circunstancias, de manera que pueden ver más allá de la era violenta, no nacieron viejos, fueron jóvenes visionarios que optaron por una fe en este planeta. Ignacio Ellacuría era aficionado al deporte, formó un equipo de fútbol, Monseñor Romero disfrutaba de compartir cuentos con los niños y tomar fotografías, Rutilio Grande leía libros de sociología e historia.

No eran seres individualistas, no podrían serlo, sus pasos parecían emerger de las viejas tradiciones cristianas, en ellos el cristiano era lo mismo ayer que ahora.

La esencia se opone a la trascendencia, por ello su esencia permanece a pesar de su ausencia terrestre.

Es notable la presencia de sus vidas al lado de las multitudes, su imagen genera amor, unidad, historia, agradecimiento por sus obras en este pequeño y pobre país; dos generaciones de salvadoreños pueden dar fe del legado espiritual, un ejemplo que mueve a la acción en la imitación del Jesús Histórico.

Celebramos el 14 de octubre 2018 con alegría, compartimos el triunfo de la fe al lado de todas las religiones del mundo, ellos representan a las multitudes de desprotegidas, es un motivo de unión por la justicia, filosofía, religión, libertad en todos los tiempos; por ello un día podría nominarse a Monseñor Romero Doctor Esencia, similar a Agustín de Hipona Doctor de la Gracia, Tomás de Aquino Doctor Angélico, Buenaventura de Fidanza Doctor Seráfico, Anselmo de Canterbury Doctor Magnífico… etc.

En las calles, iglesias, residencias, barrios, cantones, plazas, ermitas, sinagogas, mezquitas, es muy probable que su nombre se pronuncie con reverencia, no por su terrible asesinato, sino por su vida al servicio de la humanidad, el 14 de octubre es la derrota del odio, el rencor, celebramos su memoria, la alegría del encuentro con su memoria en el corazón de miles de personas con el triunfo de sus palabras, sus homilías… es feliz éste momento para la posteridad, nos une el hombre posible en Jesucristo junto a Monseñor Romero, Rutilio Grande e Ignacio Ellacuría…

