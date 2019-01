Es un “absurdo” y un “disparate” un aeropuerto en Oriente: Mauricio Choussy

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El economista Mauricio Choussy consideró inviables tanto técnica como económicamente los proyectos de un nuevo aeropuerto en el oriente y un ferrocarril de alta velocidad, propuestos en su plan de Gobierno por el candidato presidencial del partido GANA, Nayib Bukele.

“Me preocupa que los candidatos salgan a ofrecer cosas que no tienen viabilidad desde el punto de vista técnico ni económico. Por ejemplo, es absurdo que usted tenga un aeropuerto a menos de 200 kilómetros de distancia (del aeropuerto Óscar Arnulfo Romero)”, dijo Choussy este lunes en entrevista con canal 21.

Choussy consideró que la propuesta de un nuevo aeropuerto es “un disparate”, que no tiene ninguna posibilidad de que funcione y teniendo en cuenta el error que ya se cometió al construir otro puerto en La Unión, un puerto que obligó a adquirir una deuda de 200 millones de dólares y que gasta anualmente 20 millones en mantenimiento, desde hace diez años aproximadamente. No debería de ser considerada otra idea de ese tipo, dijo el economista.

“En un país de bajo nivel de desarrollo como este, no tiene ningún sentido, no hay razón para hacer un aeropuerto y ni creo que pase ningún estudio de factibilidad económica, eso no se va a hacer y si se hace va a ser un disparate de igual tamaño que el disparate de haber hecho el puerto de La Unión”, afirmó el expresidente del Banco Central de Reserva.

A criterio del exdirector para Centroamérica de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, es inconcebible que con el ejemplo de los problemas que ha enfrentado el país para poner en marcha el puerto de La Unión, y los costos que se están pagando con este proyecto, un candidato ofrezca algo parecido.

“A mí me extraña porque teniendo el ejemplo del disparate que fue hacer un puerto teniendo el puerto de Acajutla, y que ahí está el puerto (La Unión) tirado y tiene ya prácticamente 12 años, que estemos pensando en ir a hacer otro elefante blanco a oriente”, agregó.

Choussy dijo que solo debe analizarse cuánto ha costado que el aeropuerto Monseñor Romero tenga suficiente tráfico para que se desarrolle. “Acordémonos que CEPA compró cerca de 2 mil manzanas de terreno para hacer todas las ampliaciones que el aeropuerto requiere en los próximos 50 años”, señaló.

En cuanto a la propuesta de crear un ferrocarril que circule en todo el país el economista afirmó que todos los gobiernos del país han hecho los estudios pertinentes en ese sentido y no hay ninguno que le otorgue factibilidad económica. Además, dijo que una línea ferroviaria para 200 kilómetros carece de sentido.

“Yo creo que la gente debe saber que se ha hecho cualquier cantidad de estudios para rehabilitar el ferrocarril y los estudios dicen que no es factible económicamente rehabilitarlo. Lo puedo decir con certeza, no hay posibilidades de rehabilitar el ferrocarril”, señaló.

El también expresidente del BCR dijo que la idea de rehabilitar el ferrocarril se viene evaluando desde hace 28 años y que todos los gobiernos han vuelto a revisar si es factible técnica y económicamente o no, y hasta la fecha la respuesta ha sido que no tiene viabilidad.

“Si me preguntan a mí qué tan importante es hacer otro aeropuerto, otro elefante blanco o rehabilitar un ferrocarril que no es económicamente factible, versus atender los temas de seguridad, educación y de salud pública, cualquier persona medianamente inteligente sabe la respuesta”, recalcó Choussy.