“Es muy probable que El Salvador esté lleno de cementerios clandestinos”, Claudia Ortiz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que el Régimen de Excepción debe ser una medida temporal y no permanente, esto porque el Ejecutivo y Nuevas Ideas lo han prologado en cuatro ocasiones, siendo así 5 meses en que el Estado ha suspendido derechos fundamentales.

Esto, a juicio de la opositora, representa la falta de políticas públicas en seguridad. Además, el Estado ha guardado silencio sobre las fosas clandestinas que en los últimos años se han encontrado.

Ortiz recordó que no ha sido el primer Régimen de Excepción en el que la población ha estado, pues durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, también se decretó un Régimen de Excepción, en ese “vimos que el Gobierno no era digno de entregar los poderes de los salvadoreños”.

En el actual Régimen de Excepción, impuesto para presuntamente combatir a las pandillas, se han cometido abusos y violaciones a derechos humanos de personas que no tienen vínculos con pandillas; planteó la legisladora. “Ahora la oposición unánimemente está votando contra el régimen, visto que esta administración no ha sido digna de la confianza dada de tener amplios poderes sobre los derechos constitucionales de los salvadoreños”.

La legisladora fue cuestionada sobre el apoyo de la población que tienen los resultados de la herramienta estatal, del cual el oficialismo se ampara para seguir prolongándolo. “La tranquilidad que se percibe, que es un hecho, la gente lo está aprobando, pero también 1 de cada 5 salvadoreños dicen conocer de casos de personas inocente que han sido detenidas, y eso va en aumento”.

“La gente aprueba el resultado, pero no necesariamente aprueba el procedimiento; estos resultados se han concretado en cuatro meses, ¿cuánto tiempo lleva esta administración?, más de 3 años; también el Plan Control Territorial había generado resultados similares que fueron temporales, pero cuando se rompe la tregua (entre gobierno y pandillas) se vuelve a caer el mismo ciclo vicioso”, destacó Ortiz.

A la diputada Claudia Ortiz, el oficialismo la señala de “defender pandilleros”, por no votar para prolongar el Régimen de Excepción; sobre este punto, la diputada dijo no defenderlos. “Yo no estoy defendiendo a pandilleros y jamás lo haré, yo he defendido a las víctimas, han sido mis colegas de la bancada mayoritaria (Nuevas Ideas), que se negaron a dar un minuto de silencio a las víctimas que yacen en las fosas clandestinas; esas son las víctimas de grupos del crimen organizado”.

“Es muy probable que El Salvador esté lleno de cementerios clandestinos, porque durante décadas se ha visto el problema de la desaparición forzada en el país y la forma de ocultamiento”, destacó Ortiz; a la misma vez planteó que si el Gobierno quiere dar resultados a la seguridad ciudadana “y no un maquillaje durante unos meses”, debe construir políticas públicas. “Los funcionarios si somos de oposición, nuestro rol no es endulzar el oído al oficialismo, es ser una oposición constructiva que con razonamiento explique que lo que ellos no le quieren decir a usted, creo que no es discurso, más bien es propaganda”, concluyó.