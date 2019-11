“Es como yo veo las cosas, como yo las vivo, y cómo las siento”: Inna Afinogénova, subdirectora de RT Español

Texto Néstor Martínez

Fotografía Néstor David Martínez

Inna Afinogenova es delgada, de baja estatura, sonriente. Si te le imaginabas de otro modo al ver sus vídeos muy famosos en los que comenta con ironía y sarcasmo sucesos políticos mundiales, pues te diré que su grandeza está en la práctica del periodismo. Es muy famoso su video cuando se autoproclama “Emperatriz de Rusia”, para criticar el autonombramiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, en el que demuestra otra forma de ejercer el periodismo, de informar, fuera de todo formato tradicional. Inna es subdirectora de la página web de Rusia Today, más conocida como RT en Español y está de visita en El Salvador, para participar en el encuentro de comunicaciones que organiza la Asociación Cultural Maíz.

La encuentro a la entrada del Cineteatro de la Universidad de El Salvador, rodeada de muchos jóvenes admiradores, quienes amablemente se retiran ante mi solicitud de entrevistarla, mi diálogo con ella es el siguiente.

-¿Cómo se ve el Periodismo desde Rusia para acá?

¿El periodismo?

-Ustedes se enteran de todo ¿no?

No, no…

-¿Hay más libertad para el periodismo en un lado que otro? Me refiero a América.

Bueno, si lo ejercemos desde Rusia, desde luego tenemos más libertad del periodismo, ejerciéndolo desde allí, porque tienes total libertad, no estás ligado a ningún interés político, estás para informar, ¿no? Entonces, nosotros ejerciendo nuestro periodismo en Rusia sí tenemos libertad. Ahora, si hablamos lo de latinoamérica, no sé, no he trabajado en medios latinoamericanos no puedo decir cuánta libertad tienen o no. Cada medio tiene su línea editorial y creo que todos nos movemos en esto, ¿no?

-¿A qué nos enfrentamos con esas líneas editoriales? En Chile, se informa menos de lo que sucede allí adentro.

Bueno, tendrán sus motivos ¿no? A mi me parece que no está mal tener una línea editorial, eso también lo hablamos siempre, si eres transparente y no mientes, siempre y cuando digas la verdad tener una línea editorial no es nada malo, ahora que en Chile no se cuenten los problemas que existen pues ellos sabrán por qué no lo hacen ¿no?, lo cual me parece una aberración tremenda, que tengamos que venir a contar nosotros cuál es el problema de Chile ¿no?

-Allí es dónde a ustedes los han acusado de cruzar la meta, de manipular, etcétera…

A nosotros nos están acusando desde hace años constantemente de intentar injerir en los asuntos internos de diferentes países, de “incendiar las comunicaciones”, y todo… Nosotros hacemos nuestro trabajo, no sé, todas esas acusaciones son mentiras, es que no están sustentadas en nada.

-¿Cómo se te ocurrió agarrar el estilo que tienes de contar las cosas?

No creo que sea cosa del estilo. No lo hago yo sola, es todo un equipo que trabaja en eso, aquí está mi compañero, que hoy vino conmigo, y bueno el estilo, no se, no es algo que yo trabaje y no es nada impostado, es como yo veo las cosas, como yo las vivo, y cómo las siento, simplemente intento transmitir las ideas al espectador.

-Utilizas bastante la ironía…

Es bastante monada la historia. Cuando hablamos con mis compañeros de algunas noticias que realmente nos importan, nos la pasamos por Whatsapp y empezamos a mandarnos chistes, a reírnos de eso y un día dijimos, ¿y por qué no hacemos esto al cual como lo hablamos, grabando? Seguramente a la gente le va a divertir y es una manera buena de comunicar, porque te llega.

-Una vez te volteaste y dijiste, ¿ya fue suficiente ironía o le falta?

Sí, sí, sí, sí… (sonríe) porque ya, claro, cuando vimos que esto funciona empezamos a recurrir más a ello, pero no se, si ven los informes no todos son sarcásticos o irónicos, hay cosas serias, dependiendo del tema obviamente, no te vas a reír cuando estás informado sobre la guerra de Yemen.

-Me llamó la atención que manejas muy bien la temática latinoamericana. ¿Sos especialista en eso?

Es mi trabajo. En RT en español la principal región de noticias, la audiencia de RT en español es latinoamericana, México, Venezuela, Colombia, Argentina… Entonces, claro, tenemos que trabajar con eso, con todo lo que está sucediendo estando a miles de kilómetros.

-Tú eres la subdirectora de RT…

…De la página web…

-…Y veo que la directora también es mujer…

…La directora del canal en español…

– …Y hablan el español muy bien, por cierto ¿cómo aprendiste español? Yo apenas he aprendido a decir “kak dye-Lá?” (¿cómo está? en ruso)

Se te oye bien (sonrisas). Bueno, desde chiquita empecé a aprenderlo, en la escuela.

-Siguiendo con la pregunta, ¿cómo ves el ascenso de mujeres en periodismo en puestos tan importantes como los de ustedes?

Sí. Lo que pasa es que en Rusia ya la historia ha sido de otra manera. En Rusia no es nada raro que una mujer ejerza de jefa. En la Unión Soviética después de la revolución, se han desarrollado así las cosas, las mujeres hemos tenido muchos derechos, siempre, históricamente. En América Latina, bueno, espero que haya ese ascenso, que lo podamos ver, ¿no? y que no haya desigualdades de ningún tipo -de sueldo- que una cosa es ser jefa mujer y otra cosa es cobrar treinta por ciento menos, ¿no? que eso es desigual. Nosotras lo vemos como algo que (…) yo no he tenido que luchar por eso afortunadamente, porque hace décadas alguien luchó por mi, pero aquí veo que a las compañeras les toca luchar por eso.

-¿Qué pensaste cuando te dijeron vas a ir a El Salvador?

Bueno, muy curioso. Me interesa conocer a la gente. A El Salvador no es un país al que iría seguramente por mi cuenta, porque también desde allí estamos bastante influenciados por medios de información masivos, el tipo de información que recibimos es muy puntual, pero nada que me causa mucha curiosidad qué es lo que vemos por aquí, lo que se dice o no. (se ríe).

-Vos sabes sobre los cambios políticos que han sucedido aquí…

…Obviamente…

-…Sabes lo último que hizo el presidente ¿no?

…Sí, sí, sí, pero bueno, de eso no voy a opinar porque se ve que al presidente se le apoya, tiene mucho apoyo.

Momentos después de nuestra conversación, a la hora del almuerzo veo a Inna y a su compañero de trabajo, Mirko Casale sentados a la orilla de la acera que rodea el Cineteatro, almorzando como todos lo que asistimos al evento.