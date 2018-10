Entrenador cubano exige pago al Comité Paralímpico

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El instructor cubano de atletismo, Alejandro Pascual Rodríguez, exige la cancelación de la indemnización laboral al Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA).

De momento, COPESA le adeuda novecientos dólares al entrenador cubano, quien brindó sus servicios profesionales hasta febrero del presente año.

“Durante el 2017 y hasta febrero de este año laboré como entrenador de atletismo del comité hasta que prescindió de mis servicios, por lo que el dinero es en concepto de indemnización, sueldo, vacaciones y horas extra”, expresó Pascual Rodríguez.

El cubano reveló además que el acuerdo con el comité ante el Ministerio de Trabajo estipula que debía solventarse la deuda a finales de septiembre y hasta la fecha no ha recibido su respectivo pago.

Por su parte, Jorge Ochoa, presidente de COPESA, explicó que no han saldado la deuda porque necesita la firma de la junta directiva recién electa.

Ochoa también manifestó que Pascual Rodríguez “obró de mala fe” en la negociación de la conciliación por la deuda laboral.

“Tenía una deuda con él por 500 dólares, pero luego me metió en un problema con el Ministerio de Trabajo y la cantidad subió a mil 500 dólares. Después, me presionó con que quería mil 800 dólares y para no complicarme yo acepté y ya se le canceló la mitad. Además, él se ha aprovechado de mí, porque cuando él llegaba a mi casa, yo le daba dinero, pero nunca le pedí recibos y él ha obrado de mala fe”, manifestó el titular de COPESA.