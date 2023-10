En El Salvador no hay una solución de seguridad integral: Vicente Chopin

Kendra Cordero

El sacerdote dicocesano Juan Vicente Chopin dijo este jueves en la entrevista radial de YSUCA 91.7 FM que se ha contenido un problema, pero no se ha solucionado en el sentido integral, refiriéndose al régimen de excepción, medida estatal impuesta por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022 para contrarrestar la delincuencia en el país, y desde esa fecha el Régimen se ha convertido en una política de seguridad.

“Hemos contenido un problema, pero no lo hemos solucionado en el sentido integral”, sintetizó el religioso, quien ha sido fuerte crítico de las medidas del Gobierno central y de la Asamblea Legislativa, ya que con la política de seguridad e se han violentado derechos humanos de personas inocentes.

El padre Chopin se refirió a que con el régimen de excepción, las pandillas sí se han contenido; sin embargo, no hay una solución de seguridad integral; es decir, no existe una política pública de seguridad nacional que no lleve consigo la violación de derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas.

En ese sentido manifestó que “el sector de los jóvenes es el que está siendo más afectado, por lo consiguiente, si no se trata bien este tema, en este momento, el presente, el impacto no lo vamos a ver ahorita (…) el impacto mayor lo vamos a ver en un mediano plazo con mayor fuerza”.

Chopin comentó que “ningún habitante de El Salvador debería sentirse contento de que se tienen muchas cárceles y pocas universidades, pocos institutos tecnológicos, porque esto genera una asimetría”. El padre Chopin explicó que la asimetría se reflejaba en cómo el gobernante se muestra y expresa quién es y cómo este propone un desarrollo que no se está viendo y se sigue edificando más cárceles.

Según Chopin, los gobiernos en la era digital “son pragmáticos”, ya que “ellos no hacen sutilezas teóricas ni se interesan tampoco en ver los efectos que pueden tener en un margen de 10 o 20 años, a un político pragmático le interesa el rédito que puede tener en el presente histórico”.

Chopin hizo alusión al spot publicitario del Gobierno de El Salvador, el cual tiene como frase “¿lo vas a permitir?”, que hace referencia a no apoyar a políticos de otra índole, más que el bukelismo. A lo que Chopin se refirió es que la persona que hizo el anuncio publicitario “o no se percató o es una persona mal intencionada”, porque el anuncio contiene un lapsus de la especialidad publicitaria.

“Cuando dice -¿lo vas a permitir?-, se está descargando en la población la responsabilidad de la seguridad (…) la responsabilidad es del gobierno, si ustedes han capturado esa gente ustedes tienen que procesarlos, según las leyes de El Salvador y explicarle a la población que van a hacer con esos miles y miles de personas”, manifestó Chopin.

Chopin concluyó que la población no tiene la responsabilidad. La población ha dado su voto y son los gobiernos con su política de seguridad integral los que debe de resolver este problema.