El ministro de Salud, Francisco Alabi, descartó la existencia de una nueva emergencia sanitaria en el país, dado un brote de metapneumovirus humano en China, que algunos lo comparan con el COVID-19 que hace cinco años provocó el encierro de toda la población a escala mundial. El funcionario dijo que en El Salvador circula el Metapneumovirus Humano.

En El Salvador actualmente circula el metapneumovirus humano, así como el virus respiratorio y la influenza, sin embargo, debido a mayores herramientas de capacidad para diagnosticar y estos virus al tener circulación genera alguna preocupación entre la población, agregó el ministro de Alabí.

“Darle tranquilidad a la población salvadoreña que no es la situación igual a la del COVID-19, no es de preocuparse, no es un nuevo virus, no hay porqué temer a un nuevo encierro,

lo que está sucediendo actualmente a nivel internacional y específicamente en China, es la circulación de virus endémicos que por la específica situación y el contexto de la temporada hay circulación activa de virus que ellos tienen”, afirmó.

Asimismo, dijo que, según datos estadísticos de China, actualmente la cantidad de casos que están sucediendo de estas enfermedades, es menor a los del año pasado durante la misma época.

Reiteró que ante toda enfermedad respiratoria siempre la recomendación es utilizar mascarilla, evitar exponer a los adultos mayores independientemente sea influenza o un virus respiratorio, porque este grupo etario tiene riesgo de tener una complicación.

“Son recomendaciones que quedaron implícitas desde el COVID-19 y son parte de una educación sanitaria que todos debemos cumplir, de hecho, el lavado de manos con agua y jabón son recomendaciones que vamos a cumplir, además, las vacunas son un factor de defensa que ocupamos en poblaciones vulnerables”, sostuvo el ministro de Salud.

Aseguró que los equipos de epidemiología continúan activos, ante estos casos la población más vulnerable son los adultos mayores y los niños abajo de cinco años, al tener mayor riesgo de desencadenar neumonía asociada a una infección respiratoria.

“En este caso esa infección respiratoria es de origen viral, puede ser un virus in situ respiratorio, un metapneumovirus humano, influenza, rinovirus, puede ser cualquiera de estos tipos de virus; pero no solo los virus dan neumonía, también podemos tener neumonías asociadas a bacterias, aunque usualmente lo que se pone de mayor facilidad de transmisión o complicaciones por neumonía es los virales, porque se facilita la transmisión”, añadió.

El funcionario recomendó a la población con un cuadro de gripe que lo primero es consultar oportunamente, tener el análisis por parte de un especialista, pues no todos los pacientes pueden reaccionar igual.

