Empresarios piden que subsidio al transporte sea entregado directamente al usuario

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Representantes de la Mesa Nacional de Transporte propusieron que el subsidio al servicio sea entregado directamente al usuario, esto daría la posibilidad a los empresarios de modificar el cobro del pasaje y aplicar una tarifa técnica, una opción podría se depositarlo en la Chivo Wallet tal como hizo el gobierno con los $30 de bono. “Nosotros siempre hemos buscado la modernización del sector y uno de los problemas que nos hemos afrontado es que no se han analizado las tarifas del transporte público, se mantiene la misma desde hace 20 años. Desde gobiernos pasados arrastramos montos de compensación que hasta el momento no sabemos cuáles son los parámetros, si contempla la depreciación de unidades, salarios del motorista, costo de la gasolina y de la canasta operativa”, señaló Luis Alberto Vásquez, representante de la Mesa Nacional de Transporte.

El empresario explicó que con las reformas a la Ley de Tránsito a muchas unidades se les recortó 5 años de antigüedad, pero hay empresarios con préstamos colocados para un período de 20 años, es decir, quedará en el limbo el pago del crédito porque la unidad no seguirá circulando; uno de ellos tiene unidades 2019-2020, hace poco paró porque no le quedan ni $300 en la producción y el costo del bus lo paga de otros recursos.

“Estamos en la disposición de contribuir a la modernización del transporte, prueba de ello es que hemos enviado notas y propuestas al VMT y a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, pero se nos está escuchando, nuestra propuesta es modernizar con escuelas especializadas para chóferes, es necesario que existan esas escuelas, porque ya no son los mismos empresarios del pasado, si realmente se comprendiera las condiciones en la que operamos y que hemos sido responsables con el servicio”, externó Vásquez.

Asimismo, Luis Regalado, de la Mesa Nacional de Transporte, dijo que con la nueva reforma serán necesarias 2,000 unidades nuevas para ser sustituidas, sin embargo, no hay una empresa que cumpla con la demanda para la renovación, pues las condiciones económicas no son las favorables para la adquisición de buses y microbuses, lo que se hacen son reparaciones correctivas y no preventivas.

“Las condiciones económicas que tenemos no nos alcanzan para ir previendo y tener un stock de repuestos que se disponga, los incrementos deben de ser en todos los rubros, se ha tenido aumento al salario mínimo, pero la tarifa del transporte público se mantiene desde hace 20 años, en un país si no hay incremento de todos sus insumos no hay sostenibilidad en el tiempo. El transporte a estas alturas siempre se ha tenido de manera frenada porque lastimosamente siempre se ha visto de forma política”, enfatizó Regalado.

Añadió que con el hecho de haber elevado un 25% la compensación económica, subir de $400 a $500 en buses y de $200 a $250 en los microbús, no llegan a solventar los costos operativos, una unidad en buenas condiciones y reciente no baja de $115,000 y tomando en cuenta los $0.20 de pasaje, cuántos usuarios debe subir ese empresario para llegar a pagar por sí mismo el préstamo adquirido.