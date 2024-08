El señor quiere abrir nuevos horizontes: padre Menjívar

Samuel Amaya

El padre Nelson Menjívar de San José de la Montaña presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su mensaje instó a los feligreses a no caer y siempre buscar a Dios a través de las eucarísticas.

Menjívar sostuvo que a veces puede pasar que se pone en tela de juicio la presencia de Dios, “¿será que Dios existe?, ¿será que Dios es tan bueno como los padres lo predican?, a veces, nosotros somos los primeros incrédulos, somos los primeros que ponemos en tela de juicio, al igual que los judíos, todas las grandezas que Dios quiere obrar, y es que a veces, queremos que todas las cosas pasen por nuestro filtros; si yo no lo entiendo, entonces es que Dios no existe, si yo no lo compruebo, es que Dios es malo y empezamos a filtrarlo”.

El padre recordó que la palabra del Salmo invita a hacer la prueba y se verá que tan bueno es el señor; “a veces, hace falta que salgamos de nuestra zona de confort espiritual para darnos cuenta que el señor, en nuestra vida, quiere abrirnos horizontes, por lugares que quizá no conocíamos; por lugares que quizá el señor nos tiene preparada una gran sorpresa”.

En ese sentido, el padre instó a los feligreses a asistir con devoción a las eucaristías, comulgarse y confesarse para no acumular todo ello que le impide, de cierta forma, estar en paz con Dios.

