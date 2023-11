El Salvador y las fantasías que contrastan con la realidad

Lourdes Argueta

Comisión política FMLN

Entre noticias referentes al certamen de Miss y la inauguración de la biblioteca donada por la República Popular China, ha quedado demostrado el alto nivel de populismo y oportunismo de los representantes del gobierno y su bancada cyan, que con ambos eventos han hecho campaña proselitista de cara a posicionarse para los comicios electorales de febrero y marzo del 2024.

Es evidente que su estrategia de campaña es mantener entretenida a la población. Buscan avanzar hasta el día de las elecciones sin dar respuestas a muchos cuestionamientos razonables y para los que no tienen ni voluntad ni solvencia para responder de manera transparente, como la cuestionada, arbitraria e ilegal liberación de uno de los criminales más peligrosos y reclamados por la justicia estadounidense, y que según las investigaciones publicadas, hay altos funcionarios del gobierno que apadrinaron su liberación y garantizaron su salida del país. A estas alturas ningún funcionario ha salido a desmentir la información que circula, incluyendo audios relacionados a ese señalamiento.

Las acusaciones basadas en investigaciones periodísticas y elementos de pruebas como imágenes y audios que han circulado por diversas plataformas de comunicación social o medios alternativos, indican que el gobierno actual estableció un pacto con las pandillas, lo cual no solo lo han negado, sino mantienen una campaña política, jurídica y mediática contra ex funcionarios que acusan de haber negociado con pandillas, lo cual les sirve de cortina de humo para despistar y evadir una explicación al respecto.

Es cuestionable la doble moral y falta de transparencia en la información por parte de las autoridades del gobierno salvadoreño, las mismas que benefician a este tipo de delincuentes acusados de dirigir estructuras del crimen organizado transnacional, aludiendo que no tienen nada que ver con las decisiones de órgano de justicia, como si no fuera conocido el nivel de influencia y presión que ejercen sobre otras instituciones, y, sobre todo, con el órgano judicial al más alto nivel; como que fuera desconocido el atropello institucional y quebrantamiento del orden constitucional, si es claro que en este país no hay separación de poderes por el nivel de injerencia del ejecutivo sobre los demás. ¿Es que acaso creen que todo el pueblo pasa entretenido y no reflexiona, no analiza, no cuestiona y exige respuestas claras?

Que afortunada coincidencia para el ejecutivo que esa captura del Crook haya sido en el marco del certamen de belleza, pero el detalle es que ya finalizó y el tema del Crook sigue en desarrollo y se espera que alguna información de interés nacional brinde a las autoridades estadounidenses, es decir, no hay evento que tape el sol con un dedo, la verdad se conocerá en algún momento. Lo lamentable es que subestimen a la población y que crean que su estrategia de entretenimiento les resultara por siempre.

Lo cierto es que por muy entretenidos que quieran tener al pueblo, hay problemas que al final del día golpean los hogares de las familias salvadoreñas, que deben ser prioridad y no lo son para el actual gobierno. Si bien es cierto la apuesta de posicionar una buena imagen el país es importante para estimular el turismo y la inversión de empresas internacionales, es importante medir a que costo se busca lograr esos objetivos, como también es interesante saber si hay alguna inversión de parte del sector empresarial salvadoreño, que se vería altamente beneficiado. Pero al parecer, todo el peso recae sobre las finanzas del Estado, y por eso es desproporcional el exorbitante gasto efectuado para realizar el Miss Universo en el país, en comparación de la escasa inversión social del gobierno.

Solo para poner un ejemplo de las incoherencias y desproporcionalidades en las prioridades del ejecutivo, este año los centros escolares no recibieron la totalidad de los fondos del Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE), algunos centros educativos y sindicatos de docentes denunciaron que lo recibido está incompleto o es insuficiente, y tampoco al respecto hubo respuesta de las autoridades. Así como han sacrificado la alimentación de los estudiantes, así han sacrificado la compra de medicamentos en los hospitales públicos, tampoco presentan ningún estímulo a la producción agrícola del país, en los municipios han deteriorado el desarrollo local, y podemos extender la lista de situaciones que evidencian la irresponsabilidad del ejecutivo.

Pero los funcionarios del oficialismo, tanto del ejecutivo como los de la bancada legislativa, continuarán haciendo campaña a costa de sacrificar la inversión social, a ellos lo que les interesa es la fotografía, la publicidad superficial sin ningún compromiso. A estas alturas de la contienda presidencialsa no han realizado ningún tipo de propuesta. Se acerca la época navideña y seguramente será aprovechada para seguir haciendo el mismo tipo de campaña mediática, para posicionar figuras, más no un compromiso serio por resolver las demandas reales de la población.

Como partido FMLN, seguiremos visitando las comunidades y escuchando al pueblo en sus necesidades, para asumir junto a la gente el gran desafío de revertir la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, Concejos Municipales, Parlamento Centroamericano y, por supuesto, a nivel presidencial.

Nos presentamos en esta contienda electoral con la frente en alto, sin los recursos económicos suficientes para lo que se requiere invertir en campaña, pero lo hacemos con mucha dignidad y con la voluntad, trabajo y compromiso de nuestra militancia, simpatizantes y amigos con quienes compartimos una visión de transformación social.