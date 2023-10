El Salvador no es lo que pinta la publicidad

Lourdes Argueta*

A 43 años del surgimiento del FMLN como instrumento de lucha del pueblo salvadoreño, honramos la vida y ejemplo de hombres y mujeres que lograron desmontar la dictadura militar que imperaba en el país, y lucharon por un proyecto de liberación nacional. Su memoria está presente en nuestra lucha actual.

Los efemelenistas luchamos por transformar la sociedad y hacer de El Salvador un país donde valga la pena vivir, como lo sostenía nuestro compañero Schafik Hándal y por lo que muchos ofrendaron su vida. Planteamiento con mucha vigencia dadas las condiciones concretas en las que vive nuestra población, por el alto costo de la vida, el desempleo, la migración irregular, entre otros factores que mantienen en zozobra a muchas familias.

Los problemas se mantienen y en ellos hay situaciones graves de abuso de autoridad que venimos denunciando y simplemente el oficialismo evade cualquier responsabilidad, imponiendo una narrativa con un monumental gasto en propaganda, desviando la atención con el montaje de eventos internacionales como el de belleza a realizarse en las próximas semanas, pero no dando respuestas claras en investigaciones sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Un caso puntual, el intento por parte del Ministerio de Defensa de ocultar la violación a una niña de 13 años de edad perpetrada por militares.

Y ahora, cuando se conmemora el día internacional de las niñas, no podemos dejar de pronunciarnos ante el condenable asesinato de una niña de 7 años de edad en Soyapango, lo cual es totalmente reprochable y esperamos que se haga justicia a sus familiares y a la sociedad.

Un caso muy delicado que nos debe poner a reflexionar es el tipo de sociedad en la que vivimos. Lo cierto es que aun cuando el Estado salvadoreño en su conjunto es el principal responsable de tutelar los derechos fundamentales de las y los salvadoreños, también los actores sociales y políticos estamos llamados a ser parte de la solución, la familia, la comunidad.

Sin embargo, las posibilidades para transformar esta realidad se vuelven aún más compleja cuando es desde las instituciones del Estado que se ejerce abuso de poder, irrespeto a los derechos humanos, intolerancia y violencia política, expresada a través del odio infundido, que en la campaña pasada les arrebató la vida a dos militantes de nuestro partido.

Y, es en torno a esa realidad, que el FMLN mantiene su vigencia y se legitima en la sociedad salvadoreña, porque esa es la razón de ser de nuestro partido, seguir luchando para que este sí sea un país donde valga la pena vivir, y no solo para vender de manera superficial su imagen. Nuestro pueblo tiene problemas y necesidades reales que atender, como la crisis alimentaria, que está muy vinculada al déficit productivo y el alza a los precios de los insumos agrícolas, la falta de atención técnica para los agricultores, aunado a no garantizarles un mercado justo para vender sus cosechas a buen precio y sin la intermediación de los coyotes que a conveniencia acaparan y especulan con los precios en el mercado.

Este es un déficit del actual gobierno y no tiene ni menores ni mayores logros al respecto, no han podido encontrar a un buen funcionario que haga despegar la producción agrícola, es en el Ministerio de Agricultura en el que más titulares ha reemplazado, y es el ministerio en el que menos publicidad invierten, ya que no tienen nada de lo que hacer propaganda.

Es lamentable el desinterés por impulsar una verdadera soberanía alimentaria, y encontrarnos en crisis como la actual, tanto por la baja en la producción agrícola, como por el acelerado aumento de los precios de frutas y verduras por el desabastecimiento, generado por el cierre de calles producto de la crisis política de Guatemala; lo que provoca un fuerte golpe a la economía de nuestro país y otros de la región.

Vamos a ver si el gobierno seguirá apostándole a comprar comida imperecedera para andar regalando en la campaña electoral, como lo hizo en plena pandemia, de manera oportunista porque repartieron hasta que finalizó la campaña, evidentemente con un interés electorero y no tanto porque les preocupen las necesidades de la gente, porque si de verdad les preocupara, ya hubieran atendido la demanda que hay en el sector agropecuario del país.

* Comisión Política FMLN