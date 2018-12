El Salvador cuenta con avanzado reloj que proporciona la Hora Nacional

Oscar López

@OscarCoLatino

El Consejo Nacional de la Calidad (CNC) presentó la “hora nacional”, la cual será provista por el reloj de conteo atómico del Centro de Investigaciones de Metrología (CIM). Con la utilización de este, El Salvador tiene por primera vez una referencia técnico-científica reconocida y aceptada internacionalmente.

Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía y presidenta del CNC, indicó que “el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén está dando un legado a El Salvador, haciendo el lanzamiento por primera vez, después de 110 años de existir, El Salvador se alinea con el mundo para tener nuestra propia hora nacional”.

La funcionaria informó que a partir del 1 de enero del 2019 todos los servidores del país deben alinearse a la hora que proporciona el reloj atómico del CIM.

“Tendremos oficialmente el instrumento que da el conteo atómico con un nivel de exactitud de un nanosegundo. El Salvador está dando pasos agigantados”.

Rodríguez explicó que la hora exacta del país tiene muchas implicaciones, ya que permite hacer negocios o transacciones haciendo uso de la hora nacional, de igual forma, la ministra de Economía dijo también que la hora será utilizada para aspectos criminalísticos, por ejemplo, para indicar la muerte de una persona.

Claudia Estrada, directora del CIM, explicó que para el óptimo funcionamiento del reloj, se tiene una conexión con el resto del mundo y cada cierto periodo de tiempo se generan bases de datos para reportar algún desfase, si es necesario. “A la fecha, nuestra diferencia con los relojes son de -6 nanosegundos, no tenemos desfase significativo para ninguna operación o transacción comercial”.

Este tipo de reloj es el segundo en la región centroamericana, anteriormente solo Guatemala contaba con este tipo de tecnología. En América son 23 países con relojes de rubidio, como el que fue instalado en el país. El CNC anunció que el próximo año se prevé que en El Salvador se utilice el Sistema Internacional de Unidades, (SI) con lo que se pretende “cerrar” 133 años de desfase que tenía el país. El uso de dicho sistema tiene como objetivo facilitar las negociaciones con inversionistas extranjeros.

Algunos de los cambios que se harán al ejecutar el SI son, por ejemplo: la venta de combustible no se hará en galones sino en litros, los terrenos no se medirán en manzanas sino en hectáreas, no se medirá en quintales o arrobas, se pasará de libras a kilos.