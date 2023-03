El Salvador ante la Corte IDH por Caso Beatriz

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Los casos que llegan al proceso de audiencia duran aproximadamente dos años, y empieza con una etapa escrita que ya se superó, luego, sigue la etapa oral, que es en la que estamos hoy que comienza con la audiencia. Es el momento en que la Corte verá alguna parte de la prueba que produjo el proceso”, explicó Gisela De León, directora jurídica de CEJIL, quien forma parte de las organizaciones que litigan a favor de Beatriz.

Beatriz era una joven de la zona rural que padecía lupus, y a sus 21 años se convirtió en madre, pero experimentó un “embarazo de alto riesgo” por lo que tuvo un hijo prematuro al que cuidó en sus primeros años de vida.

Posteriormente, quedó embarazada de nuevo, pero el diagnóstico médico detecta una malformación del feto que no le permitió desarrollar el cerebro y el cráneo, por tanto, incompatible con la vida, por lo que recomiendan la interrupción del embarazo ante la fragilidad de la salud de la joven, pero el Estado le niega ese derecho a Beatriz, ante la prohibición absoluta del aborto. No obstante, la indicación médica, tampoco la Sala de lo Constitucional le autoriza la interrupción del embarazo y los médicos no proceden por temor al encarcelamiento. Esto llevó a las organizaciones de mujeres feministas a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el caso de Beatriz trascendió.

En mayo de 2013 la Corte IDH ordena la intervención, la que se realiza, pero las afectaciones a la salud de Beatriz son severas, por lo que decide demandar al Estado, y exige una reparación para que ninguna otra mujer pase su experiencia. Lamentablemente, el 8 de octubre de 2017, fallece en un accidente automovilístico cuando se dirigía a consulta, dejando en orfandad a su hijo.

Con este acto esperan encontrar justicia para las mujeres de la región. Estas cuatro organizaciones han litigado por cuatro años el resarcimiento de los derechos de Beatriz, que este día podrán dar voz a su demanda: “Quería Vivir y ser Feliz”.

“Lo que va a pasar en la Audiencia específicamente es que la Corte va a escuchar las declaraciones -la que va a comenzar con una de las familiares de Beatriz- posteriormente declarará un médico tratante de Beatriz, luego será otro de los médicos tratantes de Beatriz ofrecidos por el Estado salvadoreño, luego declararán otros peritos, uno ofrecido por la CIHD, y otro por el Estado”, afirmó.

“En esas declaraciones -las partes -pueden hacer preguntas. Finalmente, luego que se den todas las declaraciones presentaremos nuestros alegatos orales, donde plantearemos a la Corte el caso Beatriz, y luego el Estado presenta la suya”, informó De León.

La Corte IDH está integrada por las juezas : Nancy Hernández López (costarricense), Verónica Gómez (argentina), Patricia Pérez Goldberg (chilena) y el juez Rodrigo Mudrovitsch (brasileño), Patricio Pazmiño Freire (ecuatoriano), y serán quienes escuchen este día a los peritos, testigos y las partes que fueron convocados a la audiencia.

Mientras, las organizaciones que acompañan al caso Liliana Caballero, oficial de incidencia de CEJIL, informó que durante el proceso de interrupción en el caso de Beatriz (2013) han mantenido un litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema IDH) , en contra del Estado salvadoreño, y demandan ante la Corte IDH la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición y la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas.

“Este caso tiene relevancia para la región por la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecerá estándares internacionales, los cuales los Estados de la región deberán adoptar para garantizar a las mujeres un acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y que resguarde sus derechos a la salud y la vida”, añadió Caballero.

Cabellero comentó que este grupo de organizaciones, dos salvadoreñas y dos internacionales que impulsan este litigio se encuentran: la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organización multidisciplinaria que promueve la conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente en materia de aborto en el país. Y acompañan también a las mujeres que han sido condenadas o están siendo acusadas por abortos, emergencias obstétricas o delitos relaciones a la prohibición absoluta del aborto.

También participa la Colectiva Feminista, organización que promueve la construcción de procesos colectivos que contribuyan al logro de los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, propiciando el encuentro entre organizaciones de mujeres y feministas, así como otros entes de la sociedad civil organizada .

Mientras, entre las organizaciones internacionales se encuentra IPAS Latinoamérica y el Caribe, que se articula en una red internacional sin fines de lucro que trabaja en los cuatro continentes con el fin de asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción.

Se vincula con distintas organizaciones que suman esfuerzos en la prevención de los embarazos no deseados, en el acceso a la anticoncepción y el aborto seguro, así también generan divulgación e información basada en evidencia científica.

Y con más de 30 años en litigio internacional se suma CEJIL, una organización regional que la integran defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan para reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia, a través del fortalecimiento de las democracias, la protección y promoción de los derechos humanos y el combate contra la impunidad imperante en la región.