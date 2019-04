EL ROSACRUCISMO NO ES UNA RELIGION

Rodman R. Clayson (No. 1)

Pasado Gran Maestro de la Gran Logia de Habla Hispana para las Américas

De la Revista El Rosacruz, Verano de 2012

La explicación Rosacruz

Primero que nada, recurramos a la definición aceptada de “religión” tal como se da en el diccionario: el servicio y adoración de Dios expresados en las formas de culto en la obediencia a los mandatos divinos como se encuentran especialmente en las Sagradas Escrituras, o según lo declaran Maestros autorizados. Una fe religiosa es una forma de teísmo y una forma de veneración. Cada religión tiene una doctrina sectaria que reconoce la existencia de Dios.

Ahora bien, la Orden Rosacruz, AMORC, ciertamente no presenta o propone un sistema sectario; tampoco reconoce a un ser supremo que sea de naturaleza personal. AMORC no interfiere con ninguna clase de creencias religiosas que alguien pueda tener y muchos de los miembros de la Orden están afiliados a alguna iglesia.

En nuestro Manual Rosacruz “religión” se define como el conocimiento de Dios y el sistema y plan de Dios. Esto conduce por parte del Rosacruz a una real religiosa. El místico es siempre un verdadero estudiante de la teología esencial, pero aparte de su unión con iglesias sectarias, con el fin de ayudar en su trabajo. El estudiante místico es de amplio criterio, y tolerante en su religión, y encuentra a Dios en todas las cosas y en cada una de Sus criaturas.

Cuando los extraños a nuestro medio perciben la Cruz Rosacruciana, uno de los destacados símbolos de nuestra Orden, la asocian inmediatamente a algo que debe ser religioso. Esto es natural, porque ellos pueden no estar enterados de que la cruz tiene otros significados y no sólo el símbolo que representa la cruz sobre la cual fue crucificado Jesucristo. Probablemente ellos no saben que la cruz antecede a la cristiandad por cientos de años y que los arqueólogos han encontrado cruces de varios diseños en las antiguas ruinas de Egipto, China y otras partes del mundo.

Simbolizando las cuatro fuerzas primarias de la Creación

La cruz en su forma primitiva simbolizaba las cuatro fuerzas primarias de la Creación. Un poco más tarde, esto fue reformado, representando el fuego, la tierra, el aire y el agua. Se podría escribir un libro sobre la simbología o c místico de la cruz. Por tanto, en cuanto a la leyenda se refiere, nosotros estamos informados por nuestros propios archivos respecto a que, el hombre primitivo que primero usó la cruz como un símbolo, fue en Egipto, o posiblemente en un tiempo anterior, cuando el místico, a l salida del Sol y mirando hacia el Oriente, levantaba sus brazos a la altura de los hombros en adoración al Sol, por ser el dador de la Vida. Luego, volviendo la cara hacia el Occidente, para saludar simbólicamente el lugar donde la vida acaba, encontró que sus brazos y su cuerpo, durante el acto de salutación, formaban una sombra en el suelo producida por el Sol naciente. La sombra era en forma de cruz, lo cual significaba para él que la vida era una sombra en la cruz

La Cruz Ansata, la cruz de los egipcios, era conocida por ella como la cruz de la vida, porque representaba la continuidad o inmortalidad. Para el Rosacruz, este símbolo representa exotéricamente, los trabajos o cargas de la vida y el Karma que nosotros debemos sufrir o sobrellevar durante nuestra existencia terrena. Nada hay de religioso en el uso que damos a la cruz.