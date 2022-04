El otro “Dispositivo del Fin del Mundo”

Caralvá

Intimissimun

Cada día a partir del 24 de febrero 2022 cuando se inicia el conflicto Rusia-Ucrania, se configura una conformación de bloques de naciones, la discusión principal es la Seguridad de Rusia-Ucrania y el resto del mundo, el evento que no tiene una línea delimitada, sino una presunción de intereses multinacionales.

Nos interesa como terminará este conflicto, de no existir una victoria de Rusia será el inicio de una guerra de proporciones catastróficas mundiales por el uso de armas desproporcionadas, quizás arrollen al mundo en su desesperación por ganar la guerra y perder al planeta tierra; si Ucrania se rinde bajo términos honorables, se instauraría un régimen de reconstrucción y posiblemente la paz se rescate, pero si Ucrania no se rinde y opta por la inmolación militar es posible que el bloque que le apoya intervenga generando de nuevo un conflicto apocalíptico jamás observado en la humanidad; existe una vía alternativa de una nueva nación en Ucrania, un estatidad híbrida que no signifique amenazas entre las partes.

La historia de las intervenciones internacionales contempla victorias militares, ocupación de ejército por largo tiempo, abusos contra civiles, espolio de bienes materiales, culturales, económicos etc., nuevas fronteras, expulsión de ciudadanos, limpieza étnica, castración de hombres o mujeres, violación de mujeres, crímenes de lesa humanidad, segregación étnica en ghettos, en pocas palabras un panorama sin leyes en territorios de guerra, un pequeño estudio de esas atrocidades la encontramos en las guerras del siglo XX, es un catálogo de horror entre los pueblos.

Durante la guerras mundiales las armas más potentes se impusieron, los ejércitos alentados por drogas como la metanfetaminas en el ejército NAZI ayudaron a su hiperactividad, pero posteriormente creo adictos y su privación contribuyó a su derrota, aquellas armas usadas en la guerra de trincheras como gases fueron exitosas un tiempo, pero posteriormente los otros ejércitos las usaron y de nuevo el círculo de innovación-armas-muerte se revertía entre unos y otros, en el caso de Rusia-Ucrania es recurrente la amenaza de gases neurotóxicos, no sería extraño que aparecieran “casualmente” en algún frente de guerra, desencadenando una respuesta simultánea entre las fuerzas contendientes y terceros.

Las intervenciones militares no terminan después del cese de hostilidades, algunas permanecen por décadas o siglos, como los territorios anexados por el vencedor, en otros se instaura un nuevo gobierno que cambia la constitución del Estado o la forma de gobierno, también existe la posibilidad que deje de existir una república.

Las armas atómicas como recurso disuasivo… ¿para que se crea un arma atómica? ¿es una decoración del arsenal militar?… en momentos como este recuerdo la película Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba) 1964; Un general de la Fuerza Armada de los Estados Unidos planea dar comienzo a una guerra nuclear con la Unión Soviética, sin la autorización del presidente, su escuadra nuclear avanza hacia la Unión Soviética con la esperanza de iniciar un ataque en gran escala, no obstante los soviéticos poseen un “Dispositivo del Fin del Mundo”… porque también existen errores en los conflictos, pero confiemos en que los gobernantes sean sensatos, aunque para muchos habitantes condenados a vivir en la pobreza extrema de por vida, ese final ya lo viven en sus realidades aun sin bombas atómicas.

amazon.com/author/csarcaralv