El Filtro: iniciativa periodística frente a la desinformación en el país

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“El Filtro es un proyecto periodístico de trabajo colaborativo de Voz Pública, Disruptiva, FACTUM, FOCOS e Infodemia, todos medios digitales que estamos trabajando para explicarle a la ciudadanía sobre como se está trabajando la desinformación y quiénes están detrás de ella en El Salvador“, declaró Angélica Cárcamo de Infodemia, en el lanzamiento de la iniciativa periodística de “El Filtro”.

Entre esos componentes incluye que la población tenga acceso desde su cotidianidad sobre el impacto que este tipo de información falsa o incompleta tiene en su realidad social, económica, política y cultural, con el fin de tomar decisiones más certeras.

“Este es un proyecto que tiene alrededor de 6 meses y que estamos apoyando entre los medios digitales en donde no sólo vamos a trabajar lo que ya conocemos como las investigaciones periodísticas en texto -si no también- queremos innovar con nuevos formatos destacando la especialidad de cada uno de los medios que estamos presentes”, dijo Cárcamo.

Cárcamo resaltó la calidad del trabajo investigativo de estos medios, como FOCOS en el tema de los audiovisuales, la calidad del trabajo y creatividad de la Revista FACTUM en la investigación periodística y la experticia en la producción de contenidos adaptados a formatos digitales de Tik Tok (videos cortos) y Podcast (audios transmitidos en línea) de Voz Pública.

Mientras, en el área de trabajo del periodismo investigativo de carácter académico, científico y de data resaltó la participación de Disruptiva; e Infodemia por su trabajo periodístico basado a través del fact checking (verificación de hechos en internet), que son las fortalezas con las que contarán todos los productos periodísticos que estarán a disposición de la ciudadanía.

“Como digo son 4 o 6 meses que estaremos publicando alrededor de 5 investigaciones periodísticas en diferentes formatos con el fin de hacer llegar esos contenidos- que a veces- quedan en las plataformas digitales hacia los públicos que no tiene acceso a estas plataformas o internet”, explicó Cárcamo.

Cárcamo mencionó que adaptarán estas investigaciones a formatos radiofónicos, de video, así como un trabajo de documentación en forma impresa con el objetivo de cubrir mayor número de habitantes y comunidades.

Wendy Monterrosa, de Voz Pública, añadió que El Filtro es el primer proyecto colaborativo de medios digitales en El Salvador, que tiene el objetivo de contrarrestar la información que surge de la desinformación y rápida propagación, que alienta a planteamientos erróneos, opiniones parcializadas o genera polarización entre las audiencias.

“El Filtro surge efectivamente ante el fenómeno que tiene la desinformación -si bien- no es un problema nuevo porque ya lo hemos visto durante muchas décadas y muchas sociedades se han visto afectadas, pero ahora, por el auge de las redes sociales y en períodos preelectorales, es que toman mayor relevancia y se dispersa a una velocidad inimaginable”, señaló.

“Lo que intentamos hacer es que a través de las herramientas del periodismo y otras como el fact cheking y el periodismo de investigación daremos a los ciudadanos y ciudadanas elementos claves para que puedan tener información contrastada, matizada y responsable para que puedan tomar mejores decisiones”, argumentó Monterrosa.

Igualmente, recalcó, que viviendo en la “era digital”, cualquier información o contenidos se esparce a una “velocidad inimaginable” en donde muchas veces, los efectos y consecuencias que tiene entre la ciudadanía son nocivos y no aportan al diálogo o la convivencia en paz.

“Por esto es que estamos en este esfuerzo y presentaremos los primeros trabajos en las próximas semanas en los diferentes medios para informarles sobre quiénes están detrás de la desinformación”, señaló Monterrosa.

Jessica Ávalos, periodista de la Revista FACTUM, acotó que en este esfuerzo El Filtro cuenta con la asesoría y acompañamiento de dos sitios especializados como es : Chequeado de Argentina, expertos en “fact checking” y el conocimiento de data que brinda Data Crítica de México.

“Queremos que sepan que no son estos cinco medios los que nos sentaremos a decir esto es verdad o esto es mentira. Aquí estamos trabajando con método (académico) y lo que ofrecemos a la ciudadanía es una herramienta basada en el método periodístico con toda su rigurosidad de la investigación”, afirmó.

“Esta rigurosidad de la investigación nos permitirá decirle a la ciudadanía quienes son las personas desinformantes, decirles estos son los principales canales de desinformación -no arbitrariamente- sino por medio del método de investigación periodística”, sostuvo Ávalos.

En cuanto a la coyuntura política y social del país, Ávalos expresó que este tipo de espacios como será El Filtro, se convierte en un sitio “vital” frente a la desinformación que invade las redes sociales.

“A quién no le ha llegado un mensaje reenviado de un familiar o amigo preguntándonos si tal información es así o no. También cuántas veces nos cae una llamada y nos preguntan de alguna información si será cierta o no, entonces, queremos servir como una herramienta en manos de la ciudadanía para que identifique por sus propios medios de dónde se está filtrando cierta información, quién la difunde y con que intención están filtrando esos datos”, reafirmó Ávalos.

La alianza de El Filtro también se encuentra respaldada por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), informó Claudia Palacios, de FOCOS, al señalar que esta entidad viene acompañando similares iniciativas en otros países como Venezuela, Bolivia y Honduras.

“Este consorcio ha acompañado estos proyectos en países en contextos de altos niveles de desinformación y polarización de la opinión pública, actualmente hay un proyecto similar en Guatemala”, afirmó.

“Creo que es importante este esfuerzo de El Filtro, en estos primeros meses para poder consolidar una alianza, y desde El Salvador poder responder sobre los ataques contra la prensa y también de desinformación y los ataques de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos”, puntualizó Palacios.