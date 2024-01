El caso de Rubén Zamora “es persecución política”, dicen reconocidas abogadas

Gabriela Sandoval

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

Las reconocidas abogadas Sarahí Molina y Bessy Rios catalogaron como “persecución política” la orden de captura emitida el pasado 22 de diciembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán) en contra del también reconocido e histórico político Rubén Ignacio Zamora Rivas. Así lo afirmaron en la entrevista matutina de Diálogo con Ernesto López.

La orden de captura contra Zamora se debió a un supuesto “encubrimiento” en el caso de la Masacre de El Mozote, ocurrida ésta entre el 11 y 13 de diciembre de 1981.

“Sí, creo que es una persecución política. Si realmente se quisiera esclarecer la masacre de El Mozote, como otras, que se abran los archivos de la Fuerza Armada, y que se levante ese velo de impunidad”, dijo Sarahí Molina, abogada y líder sindical.

Es de contextualizar que Rubén Zamora tiene una amplia historia de participación política en El Salvador, quien además de ser diputado después de la firma de la paz, con la que terminó la guerra civil de 12 años, fue candidato presidencial por la coalición de izquierda a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, y cuando el FMLN asumió el Ejecutivo fue el Embajador en Estados Unidos y luego en la India.

La orden de captura contra Zamora Rivas y otros exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993 es porque estos firmaron el decreto de ley que dio pie a la Ley de Amnistía, por lo que el tribunal de Gotera los considera “cómplices” de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Sin embargo, el periódico El Faro publicó, en 2014, que Zamora, siendo vicepresidente de esa Asamblea Legislativa, no firmó el decreto de ley, por lo tanto, no tenía responsabilidad, de acuerdo con la lógica del tribunal.

Con base a lo anterior, Bessy Ríos, abogada y analista política, cuestionó las votaciones de la actual Asamblea Legislativa, ya que se abre un “precedente”, ya que los diputados no pueden ser juzgados por las leyes que aprueben.

El artículo 125 de la Constitución de la República señala que: “Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. “No abran puertas que después no van a poder cerrar y no realicen acciones que les van a regresar porque el poder es efímero, no estarán ahí siempre”, señaló la abogada en el espacio de entrevista televisivo.

La abogada señaló que la resolución de la orden de captura contra Zamora establece que los diputados que votaron a favor de la ley de amnistía van a ser juzgados, pero la misma ley (vía Cn.) establece que a los diputados no se les puede juzgar por sus votos emitidos, y que en el caso de Zamora, no votó por dicha ley y se opuso a ella.

Ambas abogadas señalaron la existencia de una “justicia selectiva”, centrada únicamente en casos penales y sin abordar los casos laborales. Coinciden en denunciar la aparente selectividad en el sistema judicial, donde se resalta que solo los casos que adquieren notoriedad en redes sociales son resueltos.

Elecciones 2024

En otro tema, Bessy Ríos resaltó la importancia de las próximas elecciones, y que los candidatos deben centrarse en el tema económico. “El reto para este año y del siguiente quinquenio es el tema económico. No hay otro tema más importante para las familias salvadoreñas. Estas fiestas (de fin de año) nos han dejado claro que todo estaba carísimo”, afirmó la abogada.

Lo anterior, ya que muchas familias salvadoreñas han sido víctimas de la inflación y el alto costo de vida. Sobre todo, aquellas familias que sobreviven con el salario mínimo. Según las últimas encuestas realizadas por universidades privadas, familias han dejado de comprar ciertos alimentos, ya que los costos han subido y no les alcanza. también, reflejan que han dejado de comer un tiempo de comida.

Sarahí Molina destacó la escasez de resultados visibles en las comunidades, a pesar de la administración de las alcaldías afiliadas a Nuevas Ideas. “Las alcaldías de Nuevas Ideas han hecho cero por la población; no hay trabajos visibles en las comunidades. La DOM (Dirección de Obras Municipales) les ha afectado porque no han podido realizar obras; esto va a generar una reserva en la gente”, afirmó Molina.

Bessy Ríos planteó que el régimen de excepción sirve más como una política que como una herramienta del gobierno. Además, recalcó que el Estado debe garantizar la seguridad, pero nunca a expensas de los derechos humanos. Lo anterior, debido a que con la medida estatal se han violentado los DDHH de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos dan cuenta de detenciones arbitrarias, abuso policial y militar, amenazas, negligencia estatal entre otros aspectos que hacen insostenible el régimen de excepción.

Respecto a la candidatura del presidente Nayib Bukele, Sarahí Molina afirmó que las cartas “están sobre la mesa”. El presidente Bukele “será reelegido automáticamente. No han sido las elecciones, pero ya es un hecho consumado”.

Finalmente, señaló la falta de generación de empleo es uno de los problemas más significativos en el gobierno actual. Esta situación lleva a que cada vez más jóvenes elijan emigrar a otros países. Anteriormente, la migración estaba vinculada principalmente a problemas con pandillas, pero ahora también se asocia a la escasez de alimentos en el país.