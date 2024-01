Protección Civil registra leve disminución de personas quemadas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Funcionarios que integran la Comisión Nacional de Protección Civil detallaron el balance final del Plan Fin de Año 2023, en la cual se dio a conocer que 214 personas resultaron con quemaduras por productos pirotécnicos, hubo 76 rescates acuáticos y 7 personas fallecidas fuera de las zonas de los dispositivos de seguridad en playas, en la ejecución operativa participaron más de 100,000 personas.

Según el director de Protección Civil, Luis Amaya, entre el 23 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024, en contraste con el año anterior, se atendieron 36 rescates acuáticos simples en 2022 y 21 en 2023, hubo 95 rescates acuáticos profundos en 2022 y 55 en 2023 y se registraron 22 rescates en montañas.

En la temporada, se registraron 214 personas con quemaduras por pirotecnia, 8 menos que el año anterior, hubo 49 incendios estructurales, 117 en maleza y 7 forestales, agregado a ello 25 incendios en vehículos, afortunadamente no hubo víctimas, pero tuvo un aumento, ya que en 2022 solo se registraron 11. Además, se contabilizaron 8 atenciones de fugas de cilindros.

“Incendios estructurales se tuvieron 18 más; incendios en maleza seca se registraron 117, 47 más que el año 2022; cinco incendios forestales más, ya que se contabilizaron 7; incendios en vehículos se registraron 25, lo que da cuenta de 12 incidentes más”, destacó el titular.

El director explicó que, un caso de incendio en el área rural de maleza podría derivarse un incendio forestal o de una zona semirural podría convertirse en incendio de interfaz, por lo que investigan las casuales de los incrementos.

Según Protección Civil, tanto la Noche Buena como la de fin de año hubo menos explosiones registradas pero más luces, algo que se catalogó como “bueno”, porque las quemaduras derivadas de pirotecnia en algunos casos tuvieron un leve descenso.

En este aspecto, también se destacó que a las 12 de la noche de ambos días, hora cuando las personas tienden a quemar la mayor parte de la pólvora, hubo menos detonaciones que no implican luces, algo “alentador”, porque si son manipuladas adecuadamente no causan daños, dijo Amaya.

“Como Sistema Nacional de Protección Civil, en todo momento nuestro objetivo principal ha sido todos los incidentes que son usuales en esta época del año, y aquellos que se suscitan caso extremadamente raros como el tener explosiones”, subrayó.

No hubo fallecidos por inmersión en los diferentes dispositivos establecidos. “En cada una de las playas donde tuvimos desplegada la Unidad de Guardavidas no se tuvo fallecidos”, aseguró. Sin embargo, hubo 7 fallecidos en lugares que no se contemplaron dentro del dispositivo, “porque simplemente no son aptos para el desarrollo de actividades recreativas”, recalcó.

El director confirmó que dos personas murieron por incendios; uno de ellos, falleció recientemente, padeció de lesiones desde la explosión que se dio en el mercado municipal de Ahuachapán.

Según Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, en las actividades que desarrollaron hubo a disposición más de 21,000 personas que brindaron asistencia prehospitalaria, además trabajaron de forma articulada con el Viceministerio de Transporte (VMT) para dar una cobertura nacional con más de 1,050 dispositivos a los que realizaron el el periodo.

El director general de tránsito del VMT, Alfredo Alvareyo, señaló que desplegaron más de 13,000 elementos de tránsito y brindaron servicio de grúas en las principales carreteras del país, gestiones en las que se contó con el apoyo de la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud, FOSALUD y cuerpos de socorro, para los controles del VMT.

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, dijo en el balance del cierre de las vacaciones de Navidad y fin de año que, “en el lapso del 23 de diciembre al primero de enero recibimos a 110,000 visitantes internacionales, es decir, que aumentamos un 33 % con respecto al año 2022”.