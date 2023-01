El balance democrático representa uno de los principales retos para el país este año 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, se refirió en la entrevista Frente a Frente, de TCS, el reto que enfrentará el país en cuanto al balance democrático, los retrocesos que presentó en los últimos años con el Gobierno en turno, y que este aspecto relacionado al equilibrio de poder no cambiaría con las elecciones de 2024.

“El principal reto en institucionalidad es cómo damos ese balance democrático al ejercicio del poder político. Creo que la base de la convivencia democrática y sana de un país pasa por la institucionalidad que ejerce el poder de forma democrática, con frenos, que no se exceda, que no abuse de los recursos estatales, sino que los use racionalmente y satisfaga las necesidades de la gente”, enfatizó Escobar.

Para el abogado, la fase de convivencia democrática no ha funcionado de la forma indicada en el país en los últimos años, si bien, el territorio salvadoreño estaba en camino a cumplirlo, con pasos pequeños, en la actualidad se vio un retroceso de la democracia aunque el Gobierno de una imagen distinta a la ciudadanía.