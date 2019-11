Economía niega que recorte en subsidios afecte a beneficiarios

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La ministra de Economía María Luisa Hayem aseguró que el recorte presupuestario en subsidios de aproximadamente $9 millones para el 2020 no afectará ningún subsidio a cargo de esa cartera. En junio la funcionaria anunció que habrían algunos cambios en la focalización de este beneficio en la energía eléctrica y el gas licuado.

“Esta reorientación de fondos no tendrá ningún impacto, no hay esfuerzos de refocalización de subsidios. Sabemos lo importante que esto es para las familias y no habrá ninguna afectación en esta reorientación de fondos”, afirmó la ministra en la entrevista “Hechos de canal 12”, este miércoles.

El subsidio lo reciben 1 millón 200 mil familias en el tambo de gas de veinticinco libras, en donde la cartera aporta la mitad del costo. El Ministerio de Hacienda indica que el financiamiento para el subsidio al gas del 2020 será de $65.54 millones; $9 millones menos que en el presente año. La ministra no explicó cómo se hará con esta reducción.

Hayem dijo que se mantendrá el número de familias que tienen este beneficio, se conoce lo importante que es para pequeños comerciantes. “Y como dije antes, no habrá ninguna afectación”, señaló la titular.

Por otra parte, la funcionaria afirmó que han empezado a trabajar en los temas de mayores inversiones y tratados comerciales, y se espera que este año el país crezca en 2.3 %.

Hayem dijo que se necesita salir del círculo de bajo crecimiento que se ha mantenido en los últimos años en 2.2 %, donde El Salvador es el país que menos crece en toda la región centroamericana y una parte se debe a la poca inversión extranjera, por lo que se trabaja en eso, precisó.

“Estamos desde el Ministerio de Economía identificando todos esos ingredientes que se necesitan para poder crecer. Nuestro compromiso es crear un ecosistema donde los inversionistas digan: este es el país donde yo quiero invertir. Necesitamos un ambiente donde sea fácil establecerse, no se requiera de muchos días o mucho papeleo para establecer una empresa”, manifestó.

Según la funcionaria, se necesita de un personal más calificado. “Esto no lo digo yo, lo dicen muchos de los empresarios con los que yo me reúno”, aclaró.

“No existen los ingredientes para que el inversionista extranjero invierta, incluso el inversionista local”, afirmó Hayem.

En busca de superar esas limitantes, se capacitarán a las micro y pequeña empresa para que sus negocios no sean solamente de sobrevivencia, sino que puedan dar el salto a una mediana empresa. Las capacitaciones se darán a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE.

Agregó que también trabajan en identificar más productos que se puedan exportar para sacarle provecho a los Tratados de Libre Comercio (TLC), ya que El Salvador ha invertido en eso y se trata de contar con ellos y no “engavetarlos”, porque “hay que seguir buscando los productos que tienen potencial y seguir exportando”, consideró.