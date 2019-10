Dudas sobre el presupuesto 2020 no han sido aclaradas

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La diputada de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Yanci Guadalupe Urbina insistió que el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2020, esta lleno de inconsistencias y dudas que no están siendo aclaradas por los funcionarios del actual Gobierno.

“Estamos ante un presupuesto que presenta muchas dudas”, dijo la legisladora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien aseguró que el presupuesto para el próximo año fiscal no incluye ni el aumento ofrecido para la Universidad de El Salvador (UES) ni tampoco el incremento del salario para los policías ni el de la pensión de los veteranos de guerra.

“Será un presupuesto que habrá que meterle bastante análisis y mano para poder tener un presupuesto adecuado a las necesidades de la nación”, advirtió la legisladora.

Urbina dijo que aparentemente tiene $287 millones menos que el del año pasado, pero cuando se va al análisis de todo, se han dado cuenta que este ha crecido en el gasto corriente.

“Si le restamos la deuda pública, recordemos que en el 2019 ha habido un crecimiento de deuda muy alta, eso significó que podía colocarse en el presupuesto un monto de hasta 1 mil 800 millones de dólares para pago de vencimiento y también para servicio de deuda; este año no es así, este año son vencimientos menores, esto significa que el gasto que se deja para las diferentes áreas tiende a crecer”, explicó la diputada.

Urbina dijo que el presupuesto ha crecido en 433 millones de dólares, y que ya se detectan faltas a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Puso como ejemplo que la partida de gastos financieros ha crecido en $114 millones; esta partida incluye tasas, impuestos y comisiones bancarias, entre otras.

El aumento en esta partida, según la legisladora se debe a que hay carteras que se les ha aumentado en porcentajes exorbitantes su presupuesto de gastos financieros, como es el caso de los ministerios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Gobernación, con un crecimiento de hasta el 2,200 % en comparación al dinero asignado este año.

Urbina aseguró que en los gastos financieros se están colocando compra de bienes que corresponde a gastos corrientes, y de ahí nace la duda si esta sería una maniobra del Ejecutivo para no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La diputada expresó su preocupación porque varios programas de ayuda a la población más pobre tengan recortes, ya que carteras como Educación y Economía tendrán menos presupuesto para el año 2020.

En tanto, el diputado Donato Vaquerano del partido ARENA quien estuvo junto con Urbina en el espacio de entrevista “República” del canal 33, dijo que cómo es posible que el Gobierno afirme que el presupuesto es menor, cuando el endeudamiento y la brecha que hay que cubrir es mayor, respecto a los ingresos propios.

La presentación del presupuesto marca la línea estratégica por donde marchará el rumbo del país, pero según se puede ver, esta no existe, dijo el legislador de derecha.

Por ejemplo, afirmó que Educación tiene menos fondos; se necesita generación de empleo, dinamizar la economía, sin embargo, a este último ministerio se le quitan fondos también e igual pasa con Turismo y Agricultura.

“Cuando nosotros vemos el discurso y empezamos a hacer un análisis de todas las carteras, ahí empezamos a ver cuáles son las prioridades que se tienen”, enfatizó Vaquerano.

Comparte esto: Twitter

Facebook