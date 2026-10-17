Diputados a favor de un acuerdo comercial con Belice

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno acordó ratificar el Acuerdo de Alcance Parcial entre El Salvador y Belice, para facilitar y ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones, según se dijo en la instancia legislativa.

Este acuerdo fue suscrito el 13 de agosto de 2026. El convenio contempla la eliminación o reducción de aranceles para 422 productos salvadoreños que podrán acceder al mercado beliceño en condiciones preferenciales. De estos, 316 manufacturas tendrían arancel cero y otros 106 contarían con reducciones parciales.

Por su parte, El Salvador otorgaría preferencias arancelarias a 276 productos procedentes de Belice: 194 serían con arancel cero y 82 con reducciones parciales.

Según la subdirectora de Administración de Acuerdos Comerciales del Ministerio de Economía, Ernestina Renderos de López, estas condiciones buscan facilitar el comercio bilateral, mejorar la competitividad de los productos y ampliar las oportunidades de acceso a ambos mercados.

La funcionaria destacó que entre los sectores productivos salvadoreños que se beneficiarían se encuentran: la metalmecánica, las industrias químicas, el papel, cartón, los textiles y la confección, los plásticos y cauchos, así como la agroindustria.

En el caso de los productos beliceños que ingresarían al país, con preferencias arancelarias, se encuentran artículos de pieles y cueros, manufacturas de piedra, muebles, productos de madera, entre otros. El acuerdo en cuestión, establece márgenes de preferencia arancelaria de entre el 25 % y el 100 %, según el producto y la categoría correspondiente. También, contempla la posibilidad de revisar, modificar y ampliar las listas de mercancías beneficiadas.

A la vez, se incluyen disposiciones para simplificar los trámites aduaneros y establecer reglas de origen que determinen cuáles productos podrían acogerse a las preferencias.

La representante del Ministerio de Economía añadió que existen aproximadamente 60 mil salvadoreños en Belice, por lo que, consideró oportuno este acuerdo para llevar productos salvadoreños a dicho país. Para supervisar la aplicación del acuerdo, se establecería una Comisión Administradora, encargada de evaluar su funcionamiento, revisar las listas de productos y recomendar modificaciones.

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