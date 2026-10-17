Bukele anuncia revisión de 10 mil casos de colaboradores de pandillas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Esta noche, el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió sobre sus declaraciones que brindó el martes sobre la liberación anticipada de colaboradores de pandillas; consideró que los medios de comunicación las «tergiversaron» sus declaraciones.

“Yo lo que dije fue, que íbamos a revisar aproximadamente el 50% de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de pandillas; no de los pandilleros”, destacó Bukele.

El mandatario informó que el sistema carcelario, tiene 120 mil 956 privados de libertad; de ese total, 96,427 están detenidos por temas relacionados a pandillas; de los cuales, 42 mil 125 son homeboys (pandilleros), 25,910 miembros no brincados (chequeos, gatilleros y postes),17,793 paros (los que hacían favores a las pandillas) y 10,629 colaboradores de pandillas.

“La diferencia entre un paro y un simple colaborador momentáneo o especial, es que el paro era un colaborador constante y continuo, y luego, estaban los colaboradores de pandillas esos no son los colaboradores habituales, sino que personas que se vieron en una circunstancia y colaboraron con la pandilla”, destacó Bukele.

“Nosotros creemos que el de abajo es el que menos responsabilidad tiene; fue eso lo que dijimos que lo estábamos considerando para los beneficios carcelarios que ya tienen que es la participación del Plan Cero Ocio”.

“Que quede claro: ningún pandillero va a salir libre, nunca. Ningún poste, chequeo, gatilleros que no son brincados (a la pandilla), pero ellos sabían que pertenecían a la estructura. Pero los colaboradores, vamos a revisar los casos. De esos 10 mil, vamos a revisar los casos y creemos que previo a una revisión, aproximadamente 50% pudiera entrar al Plan Cero Ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años; eso fue lo que dije, solo que ahora, lo expliqué con dibujitos”, destacó Bukele.

Estas declaraciones, se hicieron, cuando Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, hace una visita oficial. Por la tarde, se reunió con Bukele y más temprano, visitó el CECOT para conocer el modelo penitenciario en El Salvador. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y su homólogo de Costa Rica, Gerald Campos, firmaron un convenio de cooperación mutua en tema de seguridad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...