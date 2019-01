Dignidad y respeto para población LGBTI

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Durante años la población LGBTI se ha visto vulnerada en sus derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho al sufragio, principalmente para los hombres y mujeres trans, personas cuyo sexo biológico no responde a su expresión de género. Ante ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha buscado desde las elecciones del 2018 cambios positivos para que se respete y se dignifique a este sector poblacional.

“Garantizamos la dignidad, que la persona se sienta cómoda, segura de que no va a ser violentado el derecho al sufragio. Que será respetado, porque concientizamos no solo a las personas de que no es un trato preferencial que se les quiere dar a las personas LGBTI, sino lo que el Tribunal quiere resarcir esa deuda histórica que tiene el Estado salvadoreño con las personas trans al no garantizar su reconocimiento jurídico”, explicó Verónica López, delegada de incidencia de DIKÉ LGBTI y facilitadora electoral del TSE.

López es una de las 14 facilitadoras que acompañan al TSE para capacitar a la ciudadanía que pertenece a los organismos temporales para las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Desde octubre del año pasado se inició una serie de capacitaciones en las que se sensibiliza a la ciudadanía para no violentar el derecho de voto, por razones de discriminación para dicho sector poblacional.

A través de la historia de las elecciones hombres y mujeres trans ven violentado el derecho al sufragio y su dignidad como persona humana; porque desde que la persona asiste a un centro de votación, es víctima de discriminación y violencia psicológica por parte de los vigilantes, policías y en algunos casos, agresiones físicas por parte de las Juntas Receptoras de Votos. (JRV).

Junto a Verónica López también participa Mauricio Batres, representante de DIKÉ LGBTI y facilitador electoral del TSE.

Batres explicó que DIKÉ LGBTI es una organización defensora de los derechos humanos y entidad dedicada a la capacitación. Esta ganó un proceso de elección, solicitado por el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) que la seleccionó para liderar el proceso de sensibilización de organismos electorales temporales como la Junta Electoral Departamental, Municipal y Junta Receptora de Votos.

“Nuestra labor es sensibilizar a todos los organismos electorales temporales, sean delegados departamentales. También estamos capacitando a otros actores que forman parte, como la PGR, PDDH, PNC, FGR y algunos que hemos tenido contacto con algunos partidos políticos”, sostuvo Batres.

Hasta la fecha, unas tres mil personas han sido capacitadas, sin embargo, el año pasado llegaron a sensibilizar a 6 mil personas en las elecciones del 2018.

Durante su capacitación, se hace la aclaración de que “el propósito del Tribunal no es que las personas se hagan homosexuales, lesbianas, bisexuales o personas trans, el propósito es que entiendan que hay otras identidades, diferentes, para que entiendan que es diferente a la que normalmente conocemos y que entiendan que solamente es para ejercer el derecho humano, en este caso el voto”. El Tribunal Supremo Electoral por medio de la Dirección de Capacitación Cívica elaboró un instructivo que también se utilizó durante las elecciones pasadas para concejos municipales y legislativas, en este aparece un apartado directamente dedicado a la comunidad LGBTI.

Batres explicó que este apartado establece que las personas LGBTI deben ejercer su derecho al sufragio en un espacio libre de discriminación. Los organismos electorales garantizarán “a las personas trans que no se les negará el voto, cuando la fotografía no concuerde con la apariencia física, bastará con que la JRV verifique los rasgos físicos, que no cambian”, dijo.

Y es que las personas trans, son el sector poblacional que tiene complicaciones en relación a la fotografía del DUI, que no coincide con la apariencia. Por lo que en las capacitaciones se recomienda verificar los rasgos físicos, que difícilmente cambian, realizar preguntas sobre la información del documento tales como: cuál es el número del DUI, nombre de los padres y la madre, y en algunos casos pedir la firma.

Para Batres, si se hace una valoración con las personas que se ha trabajado, un 70 % de estos está a favor y entiende que la población LGBTI son personas con derechos, ciudadanos como cualquier otro y no solo por tener una identidad, orientación o características diferentes lo tengan que subestimar.

Por su parte, López explicó que en las próximas semanas se incrementará el trabajo en la zona oriental del país, ya que se ha avanzado pero en las cabeceras. Mientras que para el día de las elecciones “se trabaja con la población LGBTI, tenemos consulta ciudadana, porque sabe que va a recibir alguna discriminación, con las organizaciones LGBTI de El Salvador, para que rieguen la voz y puedan ir sin ningún tipo de prejuicio para votar”, dijo.

Algunos de los facilitadores del Tribunal, para el tema LGBTI, se han acreditado como observadores para las elecciones presidenciales. Mientras que otros ejercerán una labor de monitoreo y respaldo a las organizaciones sociales. Ya que si se suscita alguna denuncia, porque no se dejó votar a alguna persona trans, se coordinará para que la PDDH ejerza sus funciones de mediadora y garantice este derecho.

Ante esta situación, los facilitadores invitan a la población LGBTI, principalmente a la personas trans, a que se acerquen a ejercer el sufragio ya que hoy existe más apertura para poder emitir el voto, con mayor libertad, a comparación de años anteriores que se había negado este derecho.