Día Mundial de la ONU y de la Información sobre el Desarrollo

El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.

Desde 1948 se ha celebrado el Día de las Naciones Unidas, cada 24 de octubre. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo.

El secretario general de la ONU António Guterres señaló en su mensaje 2018 la importancia de las Naciones Unidas: “En el Día de las Naciones Unidas celebramos el aniversario de nuestra carta fundacional, el documento de referencia en el que se plasman las esperanzas, los sueños y las aspiraciones manifestadas por “nosotros, los pueblos”.

Las mujeres y los hombres de las Naciones Unidas se esfuerzan cada día por dar un significado práctico a lo dispuesto en la carta. A pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca nos damos por vencidos.

La pobreza extrema va en descenso, pero las desigualdades van en aumento. Pese a todo, no nos damos por vencidos porque sabemos que, reduciendo las desigualdades, aumentamos la esperanza, las oportunidades y la paz en todo el mundo. El avance del cambio climático es más rápido que las medidas de respuesta, pero no cejamos en nuestro empeño porque sabemos que la acción por el clima es el único camino posible. En muchos lugares se violan los derechos humanos. Sin embargo, no nos damos por vencidos porque sabemos que el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana es una condición básica para la paz. …En el Día de las Naciones Unidas, reafirmemos nuestro compromiso de recuperar la confianza perdida, de cuidar la salud de nuestro planeta, de no dejar a nadie atrás, y de defender la dignidad de todos y para todos, como naciones unidas”.

De igual manera, cada 24 de octubre desde 1972 se conmemora el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo para concienciar a la opinión pública mundial sobre los problemas y las necesidades de desarrollo (resolución 3038 (XXVII)) y haciéndolo coincidir con el Día de las Naciones Unidas.

CIDEP comparte y promueve la visión de la ONU de que la mejora de la difusión de la información y la tecnología, es un factor importante para lograr un mejor conocimiento de los problemas generales del desarrollo y aportar así, desde nuestros espacios de trabajo, al desarrollo de los pueblos. Comprometámonos a compartir los ideales fundacionales de la ONU y a colaborar en pro de la paz, el desarrollo, el acceso a la educación y a las nuevas tecnologías en pro de la defensa de los derechos humanos en El Salvador y en el mundo.