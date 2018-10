Engel advierte al presidente Trump contra la retención ilegal de ayuda a Centroamérica

Washington- El representante Eliot L. Engel, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, hizo hoy la siguiente declaración con respecto al tuit del presidente Trump de que estaría cortando o reduciendo sustancialmente la ayuda a Centroamérica:

“Afortunadamente, el Congreso, no el presidente, tiene el poder de la bolsa, y mis colegas y yo no nos quedaremos de brazos cruzados mientras esta administración ignora la intención del Congreso. Mi oficina se ha comunicado con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que está legalmente autorizada para realizar un seguimiento de los actos de incautación, para garantizar que el presidente no infrinja la ley de control de la incautación.

“Más allá de estas violaciones notorias potenciales de leyes y normas, el enfoque del presidente hacia Centroamérica tendrá precisamente el impacto opuesto al que pretende. El Salvador, Honduras y Guatemala están plagados de violencia y pobreza. En muchas comunidades, la violencia de género contra las mujeres y las niñas es trágicamente común. La mejor manera de evitar que los centroamericanos emigren a los Estados Unidos es continuar invirtiendo en sus comunidades para que no se vean obligados a hacer el peligroso viaje al norte. Sin embargo, la política del presidente Trump hacia América Latina solo empeorará las cosas”.

Antecedentes:

La Ley de Control de Embargo prohíbe al presidente retener (o incautar) dinero asignado por el Congreso.

Fuente: https://democrats-foreignaffairs.house.gov/2018/10/engel-warns-president-trump-against-illegally-withholding-aid-to-central-america.