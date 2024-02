Después de varias horas del cierre de las votaciones, TSE sin dar resultados preliminares

Alma Vilches

Con un retraso en la presentación de los datos preliminares por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), finalizó la jornada de este 4 de febrero, donde los salvadoreños participaron en los comicios presidenciales y a diputados de la Asamblea Legislativa.

A las 9:30 de la noche el sitio web del TSE https://preliminar.tse. gob.sv/resultados/index contabilizaba en el escrutinio preliminar para elecciones presidenciales 794,999 votos para Nuevas Ideas; 69,723 del FMLN; 58,223 de ARENA; 21,630 Nuestro Tiempo; 8,480 Fuerza Solidaria y 6,183 para Fraternidad Patriota Salvadoreña. Hasta el momento van 1,182 actas procesadas de un total de 8562, que equivale al 14.8%.

Asimismo, se reportan 19,671 votos nulos; 5,043 abstenciones; 497 impugnados; 57 papeletas faltantes; 1,161,138 sobrantes y 103,296 inutilizadas.

Con respecto a la elección de diputados, al cierre de esta edición solo se habían procesado 57 actas de 8562, que equivale al 0.66%.

En redes sociales conocedores de informática señalaron que el TSE no hizo pruebas de rendimiento en su página, http://votaciones.tse. gob.sv/ , ya que ésta no cargaba y a cada momento se caía de la web, lo cual será muy poco transparente, ya que después de casi cuatro horas después del cierre de los centros de votación, la población no podía consultar los datos de cada Junta Receptora de Voto (JRV).

Las pruebas de rendimiento son una parte fundamental del ciclo de desarrollo del software, no hacerlas previo al lanzamiento de los comicios puede significar la pérdida de credibilidad en la institución, debido a su millonario sistema del equipo informático.

Asimismo, durante la jornada electoral los magistrados del TSE no dieron ninguna conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo del proceso, ya que durante el día la máxima autoridad electoral guardó silencio y no dio respuesta a las denuncias en las irregularidades de la conformación de JRV, donde personas que recibieron las capacitaciones fueron sustituidas por gente de Nuevas Ideas.

“Este resultado no sorprende, todo el fraude estaba fraguado, recursos a granel para el partido oficialista, Bukele dándole órdenes a todas las instituciones incluido el TSE en todo el proceso electoral. Sólo registrémoslo y la historia que haga su trabajo, por nuestra parte vamos a resistir esta dictadura, luchar y avanzar, detenernos jamás”, publicó en redes sociales Ingrid Escobar, abogada de Socorro Jurídico Humanitario.

Mientras tanto, en el centro de votación instalado en el INFRAMEN se dio una seria interrupción de energía eléctrica, dejándolo en completa oscuridad y afectando significativamente el proceso de conteo de votos. Al cierre del centro de votación en la Avenida Olímpica, fue notable la ausencia de representantes del TSE, en el lugar solo estuvieron representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte de Cuentas, observadores nacionales y extranjeros.

Además, la mayoría de JRV informaron que luego del conteo de votos no había acceso a internet para transmitir los datos, otras no contaban con papel para imprimir las actas y enviarlas al CNPRE.

Durante el conteo de votos en la Avenida Olímpica destacó la poca afluencia de electores, en al menos dos JRV consultadas, los integrantes de estas señalaron que de 700 electores registrados, poco más de 300 personas emitieron su voto.

Ejemplo de ello es la JRV 1743 en dónde solo 319 ciudadanos acudieron a votar.

Por primera vez desde los Acuerdos de Paz, este 4 de febrero los salvadores acudieron a las urnas bajo el Régimen de Excepción, el cual suspende derechos constitucionales; sumado a que desde 1935 un candidato a presidente es el presidente de la República, pese a que seis artículos de la Constitución prohíben la reelección continua.