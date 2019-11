Denuncian que Asamblea no ha hecho debate sobre Ley de Reconciliación

Joaquín Salazar

“Este estado se olvidó de las víctimas, de la sentencia que mandata que la Asamblea Legislativa debe cumplir con la verdad, justicia, reparación y no repetición. Los diputados están cocinando una nueva amnistía, con la peligrosidad que las víctimas se mueran, estos diputados solo buscan sus privilegios e intereses estamos cansados que solo jueguen con el dolor de las víctimas”, fueron las palabras de José Lazo, representante de Asociación Pro Búsqueda que este jueves nuevamente realizaron su plantón por la verdad y la justicia.

Los activistas exigen a la Asamblea Legislativa un verdadero debate sobre la ley de Reconciliación, en la que se establezcan las tres principales acciones que mandó la Sala de lo Constitucional con la derogación de la Ley de Amnistía, que es Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas.

No borrarán nuestra memoria, era el principal eslogan de este plantón en el que se reunieron las organizaciones que integran el Grupo gestor Para una Ley de Reconciliación Integral a Víctimas del Conflicto Armado. De igual manera, participaron familiares de víctimas de desaparición forzada de asesinatos que suscitaron durante el conflicto de los años 80ś.

Nidia Díaz, coordinadora del Grupo Parlamentario del FMLN, acompañó este plantón y reafirmó la postura del partido de izquierda en que no acompañará cualquier intento de creación de una ley de Amnistía.

“Hemos estado estudiando también los componentes del área de justicia, verdad, reparación y no repetición… en el tema de Justicia estamos redactado y tomando en cuenta las opiniones de las víctimas”, explicó la parlamentaria.

El 13 de noviembre termina el plazo de la Asamblea Legislativa para presentar la Ley de Reconciliación, fecha límite que le determinó la Sala de lo Constitucional en su sentencia de seguimiento.

“Tengan confianza, cualquier paso que demos será con ustedes”, dijo la diputada.

