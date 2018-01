Denuncian invalidación ilegal de firmas por parte del TSE

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Candidatos a diputados no partidarios se congregaron frente a la Asamblea Legislativa para denunciar la invalidación de firmas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y responsabilizaron a la “partidocracia” dentro del organismo colegiado, y que ha sido una “afrenta a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

En cuanto a los requisitos que el TSE solicita para los candidatos a diputados no partidarios, los denunciantes manifestaron que los mismos son de difícil cumplimiento, y que responden a una intención de bloquear la participación política de ciudadanos sin vinculación a institutos políticos.

“Los requisitos que el TSE impone a quienes desean participar en política como candidatos no partidarios son ilegales, injustos y desproporcionados”, dijo Guillermo Langenegger, candidato a diputado no partidario por el departamento de San Salvador.

Según Langenegger, la interpretación del TSE en sentido de que un ciudadano que está dispuesto a apoyar a un candidato no partidario solo puede apoyar a ese contendiente y no a varios porque al momento de dar su firma en favor del mismo la persona queda afiliada a ese candidato es absolutamente absurda, ya que esta restricción no se aplica en el caso de los partidos.

“Esta resolución contraviene las sentencias de la Sala de lo Constitucional con respecto al sufragio activo que incluye el derecho de un ciudadano a apoyar a más de un candidato no partidario por el que haya decidido votar en las elecciones, pues la misma Sala ha ordenado que los votos asignados a nosotros sean contados como una planilla al igual que sucede con los partidos políticos”, indicó Langenegger.

Según el bloque de candidatos a diputados no partidarios, el TSE habría invalidado más de 8 mil firmas a su favor debido a que estas se repetían en cada uno de ellos. Ante esto, los denunciantes manifestaron que la sentencia del TSE contraviene las garantías constitucionales de libertad, democracia, sufragio activo y pasivo así como otros derechos que garantiza la Constitución de la República.

Los candidatos afectados manifestaron que interpondrán los recursos de amparo necesarios ante la Sala de lo Constitucional a fin de que se les garantice el derecho a participar en las próximas elecciones.