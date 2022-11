Denuncian contratación del ex embajador estadunidense para asesorar políticamente a Bukele

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los compatriotas que conforman la “Nación Salvadoreña en el Exterior”, denunciaron que el gobierno de Nayib Bukele ha contratado de manera extra oficial al ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, quien es un ex agente de la CIA.

La asesoría de Johnson a Bukele es acerca de operaciones políticas y psicológicas para contrarrestar las protestas y denuncias contra el gobierno salvadoreño por parte de los organismos de Derechos Humanos, tanques de pensamiento, periodistas y adversarios políticos.

Según los residentes en el exterior, el presidente Bukele ha invertido cientos de millones de dólares en equipo sofisticado, para marketing político y desarrollar su estrategia comunicacional de engaño y manipulación en diferentes estados de USA, donde residen la mayoría de migrantes. salvadoreños.

“Pedimos al congreso de los Estados Unidos que frene la injerencia de ex diplomáticos y ex funcionarios de la CIA en El Salvador, e investigue quién autorizó la presencia del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en New York, donde hizo alarde de la represión del Estado en contra de las pandillas, sin mencionar las muertes ocurridas en los centros penales, capturas y torturas de las personas inocentes”, señalaron los compatriotas en un comunicado publicado en redes sociales y en este rotativo. La Nación Salvadoreña en el Exterior pidió a la encargada de Negocios en funciones, de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Katherine Duffy Dueholm, aclarar cuál es la posición del presidente Joe Biden con respecto al irrespeto y a la violación de la Constitución por parte del presidente Nayib Bukele, quien pretende legalizar y buscar la reelección presidencial en 2024.

Asimismo, solicitaron que Dueholm aclare la posición del gobierno estadounidense, ante las repetidas violaciones de derechos humanos cometidos en El Salvador durante el régimen de Excepción; recientemente la diplomática entregó al ministro de Defensa de El Salvador 4 helicópteros.

Ante esto, expresaron su inconformidad porque el gobierno de Estados Unidos entrega ayuda militar al Ejecutivo de El Salvador, a pesar de que su ministro Defensa y el alto mando de la Fuerza Armada participaron en el golpe contra la Asamblea Legislativa.

Además, están participando en operativos militares donde cometen graves violaciones de los derechos humanos, en contra de muchas personas honradas cuyo único delito es ser pobres y vivir en zonas marginales.