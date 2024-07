Denuncia a Centros Penales por no respetar orden de libertad

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) presentó este día a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal para que se investigue a la Dirección General de Centros Penales, debido a que no cumplió con una carta de libertad emitida por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado a finales de mayo, a favor de Javier González.

“Venimos este día a presentar un aviso penal en contra del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y Ricardo Ernesto Salguero, director del centro penal de Izalco, por los delitos de privación de libertad, limitación indebida a la libertad individual de las personas y el incumplimiento de deberes”, puntualizó Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEHC.

Javier Reynaldo González, empleado en una empresa privada y padre de un hijo, fue capturado bajo el régimen de excepción en abril de 2024 por la Policía Nacional Civil (PNC) sin una orden judicial. En abril, UNIDEHC ya había presentado un aviso penal referente a la “captura arbitraria y tortura” que sufrió el joven.

En mayo, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado le otorgó medidas sustitutivas a la detención, después de que “la defensa probó su arraigo y presentó abundantes pruebas”. Sin embargo, a pesar de las diligencias realizadas por UNIDEHC desde junio, González sigue detenido.

Joya explicó que Centros Penales ha puesto varias excusas, incluyendo la falta de información por parte de la Fiscalía y la Policía, pero la situación no se ha resuelto en más de un mes. También señaló que más de 100 personas con cartas de libertad o medidas sustitutivas a la detención no han sido liberadas, y muchas familias no denuncian por miedo a represalias de la PNC y la Fuerza Armada.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...