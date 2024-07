“No sabemos cómo es la democracia», dice el Cardenal Rosa Chávez

Gloria Silvia Orellana

«No sabemos como es la democracia. No sabemos ni como vivencia, porque hemos tenido gobiernos militares hasta Duarte (Napoleón), no crecimos en democracia, los fraudes (electorales) eran normales para nosotros y en esa cultura hemos nacido”, dijo el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, al explicar el comportamiento de la gente en la actual coyuntura.

En el país las personas y colectivos ciudadanos viven momentos difíciles, con la vulneración a sus derechos humanos o de sus familiares, como las madres buscadoras de sus hijas o hijos; los comunitarios ambientalistas encarcelados injustamente y la criminalización de las personas que defienden derechos humanos, ejemplificó el Cardenal.

“Esta es una idea que me pasa mucho en mi cabeza, al ver a la gente que vive como que no pasa nada, como que todo está bien, cuando no lo es, pero es porque crecimos en esa cultura en que lo anormal parece normal”, expresó el Cardenal Rosa Chávez.

El prelado participó este viernes en el anuncio de la 7a. Peregrinación a la -Cuna del Profeta- San Oscar Romero, que se realiza cada año hacia Ciudad Barrios, San Miguel, en los tres primeros días del mes de agosto.

El prelado católico por exhortó a la población a “buscar caminos de justicia, verdad, paz y esperanza”, como fundamentó el Obispo Mártir.

