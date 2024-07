Denuncian a cuenta “troll” por “difamación y amenazas”

Gabriela Sandoval

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que un usuario de la red social X la acusó de supuestos delitos contra una menor de edad que se viralizó a través de redes sociales por cuestionar actitudes de agentes del CAM. «El señor Samuel Flamenco, a quien vengo a denunciar públicamente esta mañana, me está acusando a mí y me está diciendo que agarre mis maletas porque he cometido un delito al sacar del país a una niña», afirmó Escobar.

Tras la viralización de un vídeo de una estudiante del ITEXAL en donde cuestionaba a agentes del CAM en el Centro Histórico de San Salvador, en redes sociales se difundió información extraoficial que afirmaba que la estudiante había sido expulsada y que hab´çia “huído” hacia México. Debido a esto, diversas cuentas en X acusaron a la «oposición de fabricar un vídeo» donde presuntamente se mostraba a la joven y su familia en México.

En este sentido, Escobar señaló que Samuel Flamenco, propietario de la cuenta de X @SamiFlamencoSv, la tachó de ser la promotora de que la joven estuviera en dicho país. Escobar afirmó que «no tiene nada que ver con la familia y mucho menos la sacó del país a la niña para territorio mexicano».

«Mejor dile a tus amigos el siniestro Marvin Reyes y a Ingrid Escobar que vayan preparando sus maletas porque ellos son los responsables de lo que están haciendo a una niña inocente (…) si no quieren que los investiguen que se vayan del país y si no que se vayan que la soquen», señaló textualmente Flamenco a Escobar.

Ante las pruebas de amenazas que Escobar presentó, Flamenco negó las acusaciones y eliminó algunos de los comentarios que señaló Escobar. En algunos comentarios que todavía se encuentran en la plataforma se pueden leer palabras despectivas hacia Escobar como: «Vieja ridícula».

“Totalmente falso, yo en ningún momento he atacado ni he insultado a esa señora, todo lo que muestra es falso, yo no dije eso, eso es puro montaje. Les voy a pedir a los creadores de contenido que no suban este vídeo a sus canales de YouTube por respeto a mis padres y familiares”, manifestó Flamenco.

El usuario también denunció a otra cuenta, @MesiasSV, “por difamación y ataques a su persona”.

Por otro lado, Flamenco también mediante su cuenta de X, realizó acusaciones contra la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, señalándola de «representante de pandilleros». «Claudia Ortiz no me representa, para mí esa señora no es Diputada del pueblo, ella es Diputada de pandilleros que representa a los angelitos del Cecot (…) Claudia Ortiz me la pela esa defensora de pandilleros», afirmó en X.

