DEBILIDADES DEL PARADIGMA

JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

Un partido político es una organización estable que tiene como objetivo principal la conquista y el ejercicio del poder, con el fin de organizar la sociedad y el Estado, de acuerdo con la ideología y los intereses de los sectores que representa (Antonio María Calero,1982. Partidos políticos y democracia. Barcelona: Salvat Editores). La razón de los partidos políticos es que, en cualquier entidad política, hay una diversidad de intereses e ideologías y el poder reside en el pueblo. Así que, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, tienen la posibilidad de conseguir el poder y ejercerlo. Los partidos políticos actúan, porque hay una franca competencia por el poder político. Los partidos políticos, son los principales sujetos de la acción política, son mediadores entre la sociedad civil y el Estado.

La forma de organización interna varía de un partido a otro. Regularmente, en la base están las organizaciones locales y territoriales del partido. Compuesto por los miembros formalmente inscritos; los militantes, miembros que dedican tiempo y energía a las actividades partidarias y los militantes profesionales, que trabajan a tiempo completo para el partido, puesto que reciben un pago. El Congreso, formado por delegados, es el órgano soberano. Funciona como lo hace el parlamento respecto de los ciudadanos de un Estado. Los partidos tienen, como los países, su poder ejecutivo. En ellos hay dos tipos de organización: el Comité Central, que tiene las funciones de junta directiva, se reúne con frecuencia, pero, no cada día. Y la Comisión Ejecutiva o Comité Ejecutivo, el verdadero gobierno del partido.

El partido político Nuevas Ideas, presenta las estructuras organizativas descritas arriba. Presenta Instancias Territoriales, una Convención Nacional, un Consejo Nacional y una Presidencia (https://reformaspoliticas. org/wp-content/uploads/2020/ 05/Estatuto-Nuevas-Ideas.pdf). Lo anterior, es la organización formal de Nuevas Ideas. Siendo actualmente su presidente, Xavier Zablah Bukele. Los estatutos de Nuevas Ideas no mencionan, ni definen el cargo o puesto de líder. Este es un cargo extraestatutario. En Nuevas Ideas, tenemos el fenómeno de un partido dirigido por una persona y liderado por otra. Nuevas Ideas es dirigido por Zablah Bukele y liderado por Nayib Bukele (https://es.wikipedia.org/ wiki/Nuevas_Ideas).

La figura de líder es de suma importancia en las sectas. Según Sara Álvarez Álvarez, criminóloga y abogada española, una secta es un grupo minoritario marginado que goza de cierto prestigio y fama con una tendencia autodestructiva (https://www.elindependiente. sv/2024/07/22/el-fenomeno- sectario-y-la-figura-del- lider-como-piedra-angular/). Secta es una palabra con una connotación negativa relacionada al fanatismo, intolerancia y radicalización. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la secta es una doctrina religiosa e ideológica, que se aparta de lo considerado ortodoxo.

Para Margaret Singer, psicóloga estadounidense, lo importante son los procesos e interacciones que se dan en una secta. Ella prefiere centrarse en las relaciones sectarias. La secta puede inducir en sus seguidores una dependencia total o casi total a ella, por las creencias que les inculca que conforman una atmósfera o un ambiente que induce al individuo a renunciar a su raciocinio. Dentro de las sectas, el líder tiene el control total, el decide la dirección y el rumbo de cómo deben actuar sus miembros dentro y fuera de la secta. El sujeto, cuando pasa a formar parte de la secta, genera una sumisión a la figura del líder y al grupo. En él hay cambio radical en su personalidad y abandono a todo lo que es externo al culto.

El pedagogo uruguayo salvadoreño, Oscar Picardo Joao, define ideología al conjunto de ideas, principios y creencia colectivas que definen un sistema de actuar que representan o programan una forma de organización o visión, frente a realidades económicas, culturales, políticas, educativas, etc. (https://elfaro.net/es/202305/ columnas/26852/la-ideologia- de-nuevas-ideas-una-revision- tras-casi-cinco-anos-en-el- poder). Picardo Joao afirma que, la narrativa y los discursos de funcionarios y líderes de Nuevas Ideas, parten y apuntan desde la figura de Nayib Bukele. Cada funcionario, cada ministro, cada seguidor en cualquier intervención pública o en redes sociales, nombran y utilizan la referencia al presidente Bukele. Sostiene que no hay ideología en Nuevas Ideas, si no, un culto a la personalidad de Bukele. Nuevas Ideas, dirá, es un partido ocurrente, errático e improvisador que reacciona conforme a los interese y particularidades de su líder. Nuevas Ideas no cuentan con un cuerpo de intelectuales, afirma. Sus principales voceros ideológicos es un expolítico de ultraderecha convertido en youtuber, un exguerrillero de filas operativas y pseudo Intelectuales expulsados de universidades que buscan protagonismo.

Se trata de un modelo centrado en los intereses e ideas unilaterales del presidente Bukele. Dicho modelo se sustenta en una poderosa maquinaria propagandística que se realiza a través de redes sociales. Donde contratan a creadores de contenido e influencers nacionales e internacionales que apuntalan la narrativa. Sentencia que, Nuevas Ideas es un “lamográfico” digital y de culto.

El coronel español, Pedro Baños, afirma que el “Príncipe” de Nicolas Maquiavelo, es un manual y una guía de estrategias para alcanzar el poder político o mantenerlo para crear un Estado fuerte, sin dar importancia a los medios empleados (https://www.elindependiente. sv/2023/01/23/el-poder-un- estratega-lee-a-maquiavelo/). A Maquiavelo le preocupa el capital humano que rodea al príncipe, el líder inteligente debe rodearse de personas valiosas, incluso, más capaces que él. Solo los timoratos, los acomplejados que dudan de su propia valía, buscan rodearse de personas con capacidades inferiores a las suyas. Y en esto el abogado salvadoreño, Wilson Sandoval, afirma que Nayib Bukele cometió un error, pues tiene un gabinete donde reina la incapacidad y la carencia de líneas estratégicas pretenden suplirse mediante marketing y propaganda en las redes sociales (https://elfaro.net/es/201906/ columnas/23404/bukele-a-la- luz-de-los-principios-de- maquiavelo.htm).

Pero, es en la ejecución del Régimen de Excepción donde Nayib Bukele ha violado más los preceptos del florentino. Maquiavelo considera que el empleo de la crueldad, el delito y la transgresión a la ley se usan siempre que resulten útiles para alcanzar el objetivo. Aunque, les pone freno y límite de tiempo para que no se perpetúen en el espacio. Maquiavelo recomienda que, si es necesario aplicar ultrajes, es mejor ejecutarlos rápidamente para que las consecuencias sean menores. Señala que, si causamos ultrajes poco a poco y los dilatamos en el tiempo, la oposición será permanente e ira aumentando. Maquiavelo recomienda evitar actos que generen odio innecesario en la población, ya que es necesario contar con su apoyo para enfrentar cualquier conflicto o dificultad. Maquiavelo da importancia a la naturaleza vengativa del Hombre, por lo que recomienda no dar motivos para despertar el odio. Resalta la importancia de la prudencia en la toma de decisiones. Se deben conocer los obstáculos antes de decidir y optar por la menos mala. El príncipe debe dejarse aconsejar y debe tener criterio.

El cuatro de octubre, se prorrogó por trigésima primera vez, el Estado de Excepción. Ese mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público él informa sobre El Salvador. En él solicita suspender el Estado de Excepción. Las razones de dicha solicitud son las detenciones arbitraria e ilegales, la falta del debido proceso y garantías judiciales, el hacinamiento y la insalubridad de las personas privadas de libertad (https://no-ficcion.com/poder- concentrado-el-ingrediente- clave-del-modelo-bukele/).

Para la psicóloga salvadoreña Verónica Reyna, la más exitosa política de seguridad del país ha implicado la detención de ochenta y un mil novecientos cuarenta y cinco personas. Con lo cual el sistema penitenciario del país rebasa las ciento siete mil personas privadas de libertad. Indica que, en dos años de la implementación del Régimen de Excepción, hay seis mil cuatrocientos veinte y seis víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y más de dos cientos sesenta y cinco personas han muerto bajo la custodia del Estado.

Reyna afirma que el exitoso “modelo de Bukele” se centra en tres pilares: la concentración del poder, las violaciones a los derechos humanos y la ruptura del Estado de Derecho. Expresa que nos han querido vender que, es necesario sacrificar algunos derechos para alcanzar otros, lo cual es cínico y tramposo. Señala que las comunidades ven que las pandillas ya no reinan en ellas, pero, se ha instalado otro reino de terror a través de un ejército, una policía que no tiene límites, un brazo del estado que alcanza a la población más empobrecida.

Esto va generando condiciones para que nada se interponga entre el poder del Estado y una población que cruza los dedos para no ser detenida. El pragmatismo y utilitarismo moral dominan el ejercicio de poder en la actual administración. Es apremiante, dice Pierre Weil, psicólogo francés, el regreso de la ética a la política. Es necesario una nueva ética bajo el ángulo de un sistema de valores humanos, es decir, los derechos humanos. (https://www.elindependiente. sv/2023/02/28/la-nueva-etica/) .

