Cuestionan a la Federación de Tenis por focalizar torneos a clubes privados

Rolando Alvarenga

@Bacxhiboxx55

Varios padres de familia denunciaron esta semana que la Federación Salvadoreña de Tenis (FST) está focalizando la información de los torneos de las categorías U-9 y U-11, a los clubes privados, lo que ha generado que muchos tenistas, que no forman parte de estos clubes, queden fuera de las competencias.

No obstante, Rafael Arévalo, presidente de la FST, dijo a Diario Co Latino que posiblemente la denuncia de los padres de familia se deba a que ha existido “incomunicación”. “Es posible que ha existido alguna incomunicación con algunos jugadores o jugadoras, porque es difícil llegar a todos. No obstante, los padres de familia deben estar más pendientes y entrar a la página web de la Federación de Tenis, porque ahí se publica toda la información para poner al tanto a sus hijos o hijas, sobre los torneos”, comentó Arévalo.

Pero eso no es todo, los padres de familia también afirmaron tener conocimiento que la FST ha sido sancionada por la Federación Internacional de Tenis (ITF), por no manejar bien las categorías Senior.

Sin embargo, Rafael Arévalo descartó tal versión explicando que durante los últimos dos años se ha venido trabajando por edades en estas categorías (Senior) y no como se hacía antes (A,B,C).

Asimismo, reveló ser integrante del Comité Junior de la ITF, que trabaja por el desarrollo integral del tenis a nivel mundial y por lo tanto no ha escuchado nada sobre alguna “sanción a El Salvador”.

Para cerrar, Arévalo dijo que desde su llegada a la FST, en el 2014, ha trabajado arduamente por el bien del tenis salvadoreño y por llevarlo a todos los rincones del país.