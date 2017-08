“Cuba es como una madre que da todo lo que tiene a sus hijos”: Carlos Donatto

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Carlos Donatto, miembro del Partido Comunista Colombiano, quien formó parte de la delegación de ese país y visitó El Salvador con motivo del II Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba, al referirse a la ayuda humanitaria que el país caribeño brinda a cuanto pueblo lo requiere lo comparó como el proceder de una “madre abnegada”.

“Cuba es como una madre que da todo lo que tiene a sus hijos, siendo un país pequeño con pocos recursos comparte con los demás con tanto amor y solidaridad, a ese pueblo hermano muchas naciones debemos agradecerle la formación de nuestros médicos, educadores, pero el aporte más grande es la ayuda humanitaria que lleva a cabo mandando a cuanto conflicto o epidemia hay en el mundo, personal de salud, profesionales en educación y de todas las ramas necesarias para que apoyen a quienes sufren desgracias, sin recibir nada a cambio”, dijo Donatto.

Según el ciudadano colombiano, son estas acciones las que mueven a los pueblos a conformar grupos de solidaridad hacia Cuba, como un acto de valoración, agradecimiento y amor por ese país.

“En el caso de Colombia, nosotros tenemos que valorar lo que ha hecho el gobierno cubano al permitir que en su suelo se hayan podido realizar durante cuatro años y medio las conversaciones, entre el gobierno y los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y hayan llegado a felices acuerdos, eso solo un pueblo y gobierno como el cubano es capaz de ofrecer tantas ventajas y solidaridad a los pueblos del mundo”, indicó Donatto.

Carlos Donatto, quien visitó nuestro país para participar en el II Encuentro Centroamericano en representación del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, evalúa este evento como satisfactorio, ya que hubo mucha participación de las delegaciones asistentes y se llegó a muchos acuerdos.

“Fue un encuentro muy participativo donde los salvadoreños se lucieron y pudieron traer a otros países a participar, los cuales hemos venido trabajando desde hace muchos años siempre en la solidaridad con Cuba y en defensa de los procesos de Venezuela y Bolivia, nosotros en Colombia trabajamos de cerca con los gobiernos de estas naciones”, expresó el miembro del PCC.

Según Donatto, entre los acuerdos a los que llegaron en la declaración final quedó plasmada la defensa de la revolución cubana y el fin del bloqueo, la recuperación de la base de Guantánamo y el respeto de la libre determinación de los pueblos.

En el caso de Venezuela se acordó la defensa del proceso bolivariano, respetar y apoyar las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, así como dar respaldo al desarrollo de la Asamblea Constituyente.

Para el entrevistado, la oleada de ataques por parte de Estados Unidos hacia los países que poseen gobiernos progresistas responde a una lucha por rescatar el terreno perdido. “Es sin suda una reacción del imperio para rescatar el terreno perdido debido a sus múltiples errores. Los países en la actualidad ya no se someten a sus determinaciones por eso la gente sigue prefiriendo a quienes tienen opción preferencial por los pobres”, razonó Donatto.

El movimiento no solo a nivel latinoamericano sino mundial se ve fuerte hacia el futuro ya que “todos los pueblos del mundo se irán identificando con la causa de la revolución cubana y los sacrificios de su pueblo, ya que cada día el mundo es más consecuente”.

El entrevistado respaldó tal aseveración con las muestras de apoyo registradas durante los últimos encuentros de las Naciones Unidas donde los estados miembros votaron cada vez más a favor del levantamiento del bloqueo contra Cuba, en la ultima votación todos los países del mundo votaron porque se quite esa medida de presión excepto Israel y Estados Unidos.

El entrevistado augura mucho éxito en los próximos encuentros de solidaridad debido a todas las muestras de apoyo observadas durante este II Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba.