Cuba denunció recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos

La Habana/Prensa Latina

Los daños causados por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba aumentaron en el último año en siete mil 556 millones de dólares, denunció hoy ante el Cuerpo Diplomático y la prensa el canciller Bruno Rodríguez.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores presentó el informe actualizado de marzo de 2024 a febrero 2025 y dijo que esa cifra significa un 49 por ciento de crecimiento respecto a igual periodo precedente, mientras el sufrimiento a la población es incalculable.

Rodríguez argumentó con datos los perjuicios y mencionó, entre otros, afectaciones por dos mil 570 millones de dólares con la pérdida de personal calificado, debido al acentuado flujo migratorio.

El Producto Interno Bruto (PIB) en Cuba sin el endurecimiento de la política hostil estadounidense hubiera sido de 9,2 por ciento, uno de los más altos del mundo.

Las pérdidas históricas de la nación caribeña en más de seis décadas de bloqueo se sitúan en 170 mil 677 millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro en dos billones 103 mil millones de dólares. En su conferencia de prensa, el canciller cubano se refirió, además, a la persecución financiera y a la colaboración internacional cubanas. Mencionó que a causa de las presiones de la Casa Blanca, unos 40 bancos extranjeros declinaron unas 140 transferencias, a la vez que tratan de privarlo de ingresos legítimos como los de la colaboración médica y otros.

Rodríguez, denunció que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, enfilado contra Venezuela y su presidente constitucional Nicolás Maduro, también amenaza a Cuba y a toda la región.

El ministro ratificó que su gobierno defiende la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y llamó a la comunidad internacional a movilizarse por el derecho internacional y los principios de la carta de Naciones Unidas para preservar la estabilidad mundial.

Igualmente convocó a la movilización internacional de gobiernos, parlamentos, sociedad civil, fuerzas políticas y movimientos populares para detener una posible agresión militar contra Venezuela.

