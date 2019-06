Costa Rica y Haití disputan liderato del Grupo B

Harrison/Estados Unidos/AFP

Costa Rica y Haití se miden hoy, en el cierre de la fase inicial de la Copa Oro 2019, con el primer lugar del Grupo B del torneo de selecciones de la Concacaf en juego.

El premio para el ganador de este grupo es evitar en cuartos de final a la poderosa selección de México, que se perfila como ganadora del Grupo A.

Hoy también Nicaragua y Bermudas se enfrentarán por la honra de conseguir una victoria o al menos un punto, antes de despedirse de la Copa Oro, en la que acumulan dos derrotas y ya están eliminadas.

Los partidos se jugarán en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey. Bermudas-Nicaragua será a las 4:30 p.m., mientras que Haití-Costa Rica a las 7:00 p.m.

Ticos y grenadiers llegan en igualdad de puntos al último partido del grupo, con ventaja para los centroamericanos por diferencia de goles, con lo cual se verán favorecidos en caso de un empate.

Eso sí, pese a las dos victorias, Costa Rica dejó dudas en su último partido, el pasado jueves contra Bermudas, un rival sin cartel que puso a los ticos contra las cuerdas en varios tramos del partido.

La victoria 2-1 contra Bermudas ocultó el accionar deficiente del equipo costarricense, que llegó con amplio cartel de favorito al arranque de la CopaOro.

Escueto en sus declaraciones posteriores al partido, el técnico de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas, reconoció que las dificultades que planteó Bermudas se volverán a vivir contra Haití.

“Bermudas juega bien, que no lo subestimen, Haití será igual”, vaticinó Matosas.

El entrenador usó ante Bermudas la misma alineación que contra Nicaragua, cuando los ticos ganaron como locales con una sólida goleada de 4-0.

Para el juego de hoy contra Haití, Matosas podría hacer modificaciones por cansancio de algunos jugadores y porque Costa Rica tiene tres hombres importantes con tarjeta amarilla: el defensa Kendall Waston y los volantes Celso Borges y Bryan Ruiz.

Haití tampoco ha hecho juegos espectaculares en sus victorias, y contra Nicaragua se vio dominado por largos tramos del partido por un rival sin mayor tradición futbolística.

Pese a que el conjunto de Nicaragua demostró buen fútbol, las derrotas resultaron frustrantes para su entrenador, Henry Duarte, en especial tras expulsar a tres de sus jugadores por supuestos actos de indisciplina luego del partido contra Costa Rica.

Duarte incluso planteó la necesidad de cambiar el cuerpo técnico y que dejaría su cargo en el 2020.

“Siento que ya no funciona. Lo que los muchachos me hicieron en Costa Rica con los actos de indisciplina es prueba de que ya no hay respeto hacia el cuerpo técnico ni a Nicaragua. Por eso es importante el cambio”, declaró Duarte a periodistas, visiblemente frustrado tras la derrota ante Haití.