Corrupción El Salvador: 2022 – 2024

He realizado un pequeño ejercicio “empírico” de notas de prensa con mis observaciones sobre el fenómeno social llamado corrupción, mi intención no es un tratado académico es solo un esquema que me ayuda a distinguir diversos conceptos de ese vicio que acompaña a los gobernantes y otros delincuentes. Es tal su magnitud que supera el plano nacional y en otros su grado de asociación es insospechado. Si agregamos el concepto histórico, concluiríamos en los artículos publicados en este periódico durante muchos años.

En consecuencia, los siguientes son (mis) esquemas de interpretación de los medios de comunicación.

Corrupción (RAE) 1. f. acción y efecto de corromper o corromperse (Sin.; putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación. 2 f. Deterioro de valores, usos o costumbres. Sin.: corruptela, deshonestidad, depravación, perversión, vicio, envilecimiento, peste, prostitución. Ant. Honradez, integridad. 3. F. En las organizaciones, especialmente en las públicas, prácticas consistentes en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Sin.: soborno, cohecho, compra, coima… etc.

De las notas de prensa en los años 2022-2024 los resultados son: Denuncia de corrupción o esquema corrupto 26; Denuncia relativa al país (o nota internacional) 6; Denuncia contra Ex funcionarios 4; Periodismo contra corrupción 8; Sistema penitenciario (centros penales) 3; Leyes proyectos estatales (aeropuerto, tren del pacífico, otros) 3; EE.UU denuncia o nota informativa 5; Capturas corruptos (exfuncionario son acusados de corrupción, sin debido proceso) 8.

Este simple ejercicio nos remite a un problema que trasciende el plano nacional, es un serio peligro para nuestra vida democrática e histórica, puesto que la “normalidad” de estas prácticas destruye la democracia, arruina la economía, elimina el sistema jurídico, configura un modelo que crea una cultura de antivalores en todo el sistema social, ello nos remite al pasado esclavista, a la servidumbre del medioevo y al abandono de la Constitución, así sin derechos humanos no sobreviviremos, pero es un buen momento para denunciar y defender los valores de la República. La lectura de los titulares es suficiente para verificar el horizonte de nuestra realidad. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía Diario de Hoy, Co Latino, medios de prensa.

04ENE022 Artiga: Asamblea continúa el esquema de corrupción

12ENE022 Delgado pidió incautar celulares de exfiscales que investigaban corrupción

26ENE022 En El Salvador se sigue agravando la situación de la corrupción

27ENE022 En índice de percepción de corrupción El Salvador a nivel de Tailandia, Albania y Argelia

02FEB022 Fiscalía presenta pruebas de supuesta corrupción de Funes y Mecafé

13FEB022 Unión Europea El periodismo descubre la corrupción del gobierno

21ABR022 Aseguran expertos: Contratos directos en Ley de cárceles propician corrupción

27ABR02 Especialistas advierten espacio para corrupción: Asamblea aprueba leyes para iniciar Aeropuerto y Tren del Pacífico

29ABR022 Pacto con pandillas, corrupción e insultos de Bukele han roto lazo con EE.UU dice Farah. Gobierno de Biden no confía en el gobierno salvadoreño, considera el investigador.

08MAY022 Legado del golpe de 1M: Nuevas Ideas destituyó al fiscal que investigaba indicios de corrupción en el gobierno

14MAY022 Fiscalía acusa a Schafik Handal de presunta corrupción

19MAY022 Acción Ciudadana y FUNDE ven riesgos de corrupción en proyectos de penales Tren y Aeropuerto

11JUN022 Wilson Sandoval experto de transparencia: EE.UU tras la corrupción en el región

22JUN022 Detienen a nueve sospechosos por corrupción en CEPA

05JUL022 Juzgado envía a prisión a sujetos por presunta corrupción CEPA

21JUL022 Lista Engel “evidencia inoperancia” del combate a la corrupción dicen expertos. Critican a Fiscalía y CCR por no abrir investigaciones sobre indicios señalados por EE.UU

27JUL022 Tribunal envía a juicio a diez acusados de corrupción en gobierno de Mauricio Funes

19AGO022 Jorge Alberto Herrera el primer extesorero ligado a corrupción. Herrera Castellanos fue tesorero de Casa Presidencial en los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena

24AGO022 Fiscalía acusa al expresidente Sánchez Cerén de corrupción

13OCT022 Según economista Rafael Lemus Decreto que exonera impuestos a donaciones abre puertas a corrupción

02NOV022 A la mitad del periodo legislativo: Expertos consideran que la Asamblea Oficialista ha facilitado la corrupción

09NOV022 Cristosal presenta demanda contra norma que propicia corrupción.

06DIC022 Expertos en acceso a información. Fatal de transparencia puede indica “dinámica de corrupción”

11DIC022 Xenia Hernández El Gobierno ha eliminado mecanismos que eran pequeños obstáculos para la corrupción

14DIC022 Wilson Sandoval: Un caso de posible corrupción en el país son los proyectos de infraestructura de la DOM

30DIC022 Abogados afirman: Gobierno protege a funcionarios acusados de corrupción´

06ENE023 Funcionarios vinculados a presuntos casos de corrupción denunciados por los medios

09ENE023 Es corrupción utilizar la pauta gubernamental como premio o castigo

13ENE023 Cristosal presenta demanda contra leyes que abren la puerta a la corrupción

18ENE023 Policía aún no captura al General Montano, acusado de corrupción en alcaldía municipal de Soyapango

27ENE023 Denuncian diputados de oposición y abogados: Nueva Ley de compras del gobierno facilita corrupción

31ENE023 Experto advierte: Nueva Ley permitirá la corrupción en proyectos estatales estratégicos

01FEB023 Según Transparencia Internacional: Régimen de excepción abre la puerta a la corrupción

02FEB023 Claudia Ortiz: aunque nos quieran marear el país ha bajado nota en corrupción

06FEB023 Por nueva ley de Compras Públicas: Cárcel por corrupción recaerá en empleados y no en funcionarios

18MAR023 Expertos afirman: Convertir la DOM en “Sociedad Anónima” se prestará a corrupción

26MAR023 Acción Ciudadana lanza mapa de riesgo de corrupción para El Salvador

20ABR023 Corte Suprema y CCR las que menos aplican lucha contra corrupción

21ABR023 FUNDE: Gobierno incumple compromiso internacional de combate a la corrupción

24MAY023 Presa El Chaparral: 15 años de corrupción y promesas incumplidas

03JUN023 Ruth López: “Varios funcionarios debieron amanecer fuera de sus puestos” por anuncio de combate a la corrupción

06JUN023 Organización para el Debido Proceso, “Llama al Estado a emprender auténtica lucha contra la corrupción”.

12JUN023 Úrsula Indacochea La corrupción tiene víctimas de carne y hueso

13JUN024 Tribunal sanciona a Carolina Recinos por corrupción

22JUN023 Reformas al ENTE propician la corrupción en el gobierno, señalan economistas (Ente Nacional de Transmisión Eléctrica)

26JUN023 Ni ahorro ni combate a la corrupción

06JUL023 Capturan a empleados de Corte de Cuentas acusados de corrupción

09JUL023 Consejal de Izalco está preso por denunciar corrupción municipal, afirman familiares

10AGO023 Trabajo público en vez de cárcel para condenada por corrupción

12AGO023 Capturan a exedil y exconsejal de Conchagua acusados de corrupción

15AGO023 Exalcalde de Conchagua enfrentará audiencia por presunta corrupción

24AGO023 Abogado implicado en trama de corrupción en Soyapango seguirá preso

13ASEP023 La sombra de la corrupción cubre dineros en centro penales

17OCT023 Juan Pablo Durán, ex presidente de Bandesal seguirá detenido

03NOV023 Taiwan pide reformas al BCIE tras revelaciones de corrupción en el banco

04ENE024 Alcalde acusado de corrupción sustituiría candidatura rechazada por transfuguismo PCN

31ENE024 País sufre retroceso crítico lucha contra corrupción

18FEB024 San Salvador Este: deuda millonaria, corrupción y descontento

02ABR024 La corrupción y poco equipo facilitan el paso de migrantes

23ABR024 Abogada denuncia red de corrupción en centro penales

27ABR024 Comisionado presidencial Christian Flores es acusado de corrupción

03MAY024 Alcaldías de La Libertad entre retos de organización y alertas de corrupción

14MAY024 Nuevo alcalde de San Miguel Centro denuncia corrupción en alcaldía

23JUL024 Unidehc pide a PGR investigar presuntos actos de corrupción de defensores públicos

