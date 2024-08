Nuevas Ideas niega solicitar al Ejecutivo informe sobre salario mínimo

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas se negó a estudiar una propuesta para solicitar al Ejecutivo las acciones que hace el Ministerio de Trabajo para actualizar el salario mínimo en El Salvador, ya que en este mes se debe revisar y fijar. El último cambio fue en agosto de 2021, cuando se incrementó a $365. Fue decidido por el presidente Nayib Bukele, es decir, no fue una decisión de Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM).

El artículo 38, ordinal 2º de la Constitución de la República establece que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Además, que para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Ese mismo artículo establece que el salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.

Además, el Código de Trabajo en sus artículos 152 y 159 establece que corresponde al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) proponer proyectos de decretos para la fijación de los salarios mínimos y al Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Trabajo y Previsión Social aprobar dichos decretos. Dichos salarios mínimos deben ser revisados por lo menos cada tres años o cuando varíen sustancialmente las condiciones que determinaron su fijación.

El último decreto aprobado fue el decreto ejecutivo No. 9 y No. 10 del Ramo de Trabajo y Previsión Social, publicados el 7 de julio de 2021 en el Diario Oficial y que están vigentes desde el primero de agosto 2021. Desde entonces no ha habido otra revisión del salario mínimo, pese a que ya corresponde, según el mismo CT.

Claudia Ortiz sostuvo en su iniciativa que además de haberse cumplido el plazo legal para la revisión de las tarifas, las condiciones que determinaron la fijación de los salarios mínimos actualmente vigentes han cambiado sustancialmente siendo “un hecho público y notorio” que es una situación que preocupa a la mayoría de la clase trabajadora la insuficiencia de su ingreso para cubrir las necesidades de los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud, de una familia obrera promedio, tanto campesina como urbana.

En ese sentido, la legisladora planteó a la Asamblea Legislativa que se le solicite al Órgano Ejecutivo un informe sobre cuáles son las acciones que ha realizado el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el Consejo Nacional del Salario Mínimo para una nueva fijación de las tarifas de salarios mínimos vigentes.

Pide también, explicación sobre cuáles serán los parámetros utilizados por el CNSM para la estimación del costo de vida y otros elementos de juicio relevantes que se utilizarán como parámetro para la fijación de nuevas tarifas de salario mínimo, de igual manera cuándo es la fecha estimada de actualización del salario mínimo.

La iniciativa fue propuesta en el pleno legislativo pero fue rechazada por Nuevas Ideas, por lo que, la diputada volvió a presentar la iniciativa en correspondencia.

