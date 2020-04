CORONAVIRUS Y CREENCIAS RELIGIOSAS

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

Apartir del anuncio de la expansión de este virus, se multiplica en mayor escala el número de personas basadas en la fe. Si llegas a una plaza pública o mercado u otros lugares, te puedes dar cuenta de mujeres y hombres con megáfonos en sus hombros gritando a todo pulmón, además del volumen que tienen estos aparatos y se los colocan en los oídos a quienes compran o visitan dichos lugares. Para algunas personas esto es “normal” hasta dicen al unísono “amén”; para otras que saben que es una forma de tener más adeptos o lo hacen para expandir sus creencias de manera forzada, ello suena ofensivo, ya que ni la persona vendedora ni la compradora se pueden escuchar para hacer su pedido. Esto lo experimenté en la ferretería Freund, donde las personas deseaban comprar, pero enfrente estaban tres mujeres y un hombre cantando coros a todo volumen con altos parlantes montados en un pick up, los cuales sonaban tan fuerte que no permitían escuchar a quienes llegaban hacer compras.

Por lo tanto es cierto que en un Estado Laico hay libertad de culto, pero no libertad de imponer mis creencias o no creencias a mis similares. Es así como llegamos a generar conflictos entre nosotros/as, lo cual ha sido experimentado desde que existen las creencias en deidades, porque hay quienes piensan tener la verdad y la imponen sobre otras que su pensamiento es diferente. Por ejemplo la lucha de las espadas (el poder temporal o rey y el poder divino Iglesia, formalmente, el poder temporal volvió a aparecer en 1929 con el Tratado de Letrán), la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana. Cuando acudimos a la investigación histórica, la llamada “caza de brujas” no fue un hecho de la Edad Media, ni vinculado a los tribunales de la Inquisición hasta el siglo XV, sino que fue un fenómeno de la Edad Moderna, y se calcula que entre los años 1400 y 1700 se ejecutaron en Europa entre 40.000 y 60.000 personas por “brujería”. No todas fueron quemadas y eran tanto hombres como mujeres. (https://es.aleteia.org/2019/05/21/la-verdad-historica-detras-de-la-caza-de-brujas/),

*Lic. en Relaciones Internacionales