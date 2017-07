Controversia por titularidad de Derby Carrillo

@Diegoolguzman

El entrenador Eduardo Lara confirmó ayer que el portero Derby Carrillo, del IBV de Islandia, sustituirá al lesionado Benji Villalobos de Águila, en el partido de mañana ante Curazao por la segunda jornada del grupo “C” de la Copa Oro 2017.

“No hay nada qué hacer y el médico ya me informó que Benji (Villalobos) no puede jugar, por lo que estará Derby (Carrillo) a quien le deseamos lo mejor en este compromiso”, informó Lara al llegar a Denver, sede del duelo frente a los caribeños.

Sin embargo, la decisión de Lara ha generado controversia, ya que difiere con el criterio del preparador de porteros Carlos “Carlanga” Rivera, quien considera que el sustituto de Villalobos debería ser Oscar Arroyo, portero de Alianza.

Incluso, “Carlanga” Rivera reveló que Lara no tomó en cuenta su opinión a la hora de sustituir a Villalobos en el partido ante México y fue por ello que Carrillo terminó jugando bajo los tres palos.

“Él (Eduardo Lara) como responsable técnico tiene la última palabra y uno tiene que respetarla; pero me sorprendió ver calentado a Derby (Carrillo), porque si están los dos arqueros, lo más lógico es que calienten los dos y luego se decide quién es el que entra. Yo le pregunté a Óscar Arroyo y me dijo que el profe (Eduardo Lara) mandó a calentar a Derby y fue así como me di cuenta que el que estaba por entrar era él”, contó Carlos Rivera.

Por su parte, René Alas, quien fue el preparador de porteros de Derby Carillo en Santa Tecla, dijo que Oscar Arroyo es el candidato idóneo para suplir a Benji Villalobos por el ritmo de juego que trae con la selecta y con Alianza.

“Yo me inclino más por Óscar Arroyo, ya que el otro arquero (Derby) lo conozco muy bien y ha venido de más a menos. Además, él se ha quedado anclado y no ha mejorado, por lo que no lo veo como portero titular de la selección”, explicó Alas.

A pesar de las diferentes opiniones, habrá que esperar si Eduardo Lara se mantiene firme en su decisión que juegue Derby Carillo como titular o si mañana, previo al juego, cambia de opinión.