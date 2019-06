Consorcio por la Transparencia pretende diálogo con nuevo gobierno

Oscar López

@OscarCoLatino

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción analizó el rol del sector privado en el combate a la corrupción, para ello se contó con la presencia de Alberto Precht, presidente de Chile Transparente y miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional.

Al respecto, Marjorie Chorro de Trigueros, analista senior de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), organización miembro del Consorcio, comentó que se pretende lograr acercamientos con representantes del nuevo gobierno para tener una agenda público-privada con elementos de transparencia, ética e integridad de parte de todos los actores.

“El fin de empezar este diálogo que necesitamos cómo combatir la corrupción, cómo hacer que el dinero que está en las arcas estatales se use bien, que llegue a la gente más necesitada, ya basta que no haya medicina en los hospitales o que existan escuelas sin escritorios, sin libros o sin maestros bien preparados”, dijo Chorro de Trigueros De igual forma, la analista de FUSADES, agregó que mantienen la expectativa de que la lucha contra la corrupción sea un eje central del nuevo gobierno.

En cuanto al nepotismo dentro de los gobiernos, la Chorro de Trigueros comentó: “es uno de los flagelos que se está dando en la administración pública, hay un desencanto a nivel no solo nacional sino internacional de que las democracias no están cumpliendo su objetivo y se da porque a los puestos calves no llegan las personas adecuadas”.

Por ello FUSADES promueve reformas a la Ley de Función Pública, para que se garantice que todos los funcionarios tienen que ocupar su puesto por mérito, en igualdad de condiciones con otras personas que tengan la voluntad y vocación de trabajar al servicio del país.

La analista de FUSADES, reconoció que en la pasada administración gubernamental se creo la Escuela Nacional de Capacitación y Formación Profesional, en la que se formaba y capacitaba a los servidores públicos. “Esperamos que la labor que hacían estás instituciones se rescaten, independientemente de cómo se llame la nueva ofician, creemos que es importante que haya capacitación constante y continúa a todos los funcionarios públicos”.

En cuanto a la eliminación de la secretaría de transparencia, la investigadora de FUSADES comentó que la nueva administración tiene la facultad de reorganizar, pero que esperan que los cambios que se ejecuten sean para bien y que se hagan siguiendo los procesos legales adecuados para que haya un beneficio para los salvadoreños.